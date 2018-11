Vizemeister ist beim Dransfelder SC zu Gast

Dransfeld. In der Frauenhandball-Landesliga hat der Dransfelder SC am Samstag, um 18.30 Uhr, den letztjährigen Vizemeister, die HSG Nord/Edemissen, zu Gast.

Der Dransfelder SC hat sich durch zwei Siege in Folge erst einmal im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. In der vergangenen Saison unterlag der DSC Edemissen mit 22:29. In Edemissen gab es dagegen einen 22:19 Erfolg. Doch das ist alles Schall und Rauch. Am Samstag werden die Karten neu gemischt.

Der DSC kann nach den jüngsten Erfolgen etwas befreiter auftreten, denn durch die beiden letzten Siege hat sich der DSC erst einmal gefangen. Trainer Sebastian Flechtner meint: „Edemissen ist zwar recht schwach in die Saison gestartet, aber das will nichts heißen. Wir müssen über 60 Minuten unsere Konzentration hochhalten. Ich hoffe außerdem, dass wir den Rückenwind der letzten beiden Spiele mitnehmen können.“

Nord/Edemissen ist ein schwer zu bespielender Gegner. Er beherrscht das Tempospiel ebenso wie den technischen Handball. Da muss vor allen Dingen die Abwehr konzentriert arbeiten. Ein Garant dafür könnte Torfrau Steffi Kaufmann sein, die sich in den letzten Spielen in überragender Form befand. Verzichten müssen die DSCer auf die beiden Urlauberinnen Kristin Bäcker und Friederike Lübbers.