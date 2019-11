SV Schedetal Volkmarshausen verliert beim Tabellenletzten Plesse

Beim zuvor punktlosen Tabellenletzten HSG Plesse/Hardenberg II musste sich die Koltscynski-Sieben mit 19:24 (11:14) geschlagen geben.

Beim SVS war an diesem Tag die Abwehr zu unbeständig und Plesse nutzte diese Chance. SVS-Trainer Lars Koltscynski meinte: „Wir waren in der Defensive viel zu zögerlich. Aber auch vorne haben wir zu viel liegen lassen. Es war zudem ein hartes Spiel, womit wir so unsere Schwierigkeiten hatten.“

In der ersten Hälfte lag der SVS konstant mit vier Toren im Hintertreffen. Zu Beginn der zweiten 30 Minuten zeigten die Gäste eine etwas stabilere Leistung und kamen durch Carolin Löhrer zum 15:15-Ausgleich.

Niederlage konnte trotz allem nicht verhindert werden

Weise erzielte das 18:19 (54.). Plesse ließ sich aber nicht beeindrucken und setzte sich erneut ab. Der SVS versuchte noch einmal durch einige Umstellungen eine Wende herbeizuführen, aber die Niederlage konnte nicht verhindert werden.

SV Schedetal: Rein, Körber – Weise 8, Doppe 4/1, Schott 2, Jerrentrup 2/2, Löhrer 2, Fiedler 1, Hübner, Wahle Kalz, Reuter.