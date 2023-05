SV Schedetal siegt zum Saisonabschluss

Teilen

Das gegnerische Tor im Blick: Luise Schuler traf gegen Langelsheim gleich sechsmal. © Rüdiger Pietsch

Frauenhandball-Landesligist SV Schedetal beendete die Saison mit einem verdienten Sieg gegen die HSG Langelsheim/Astfeld. Die Piszczan-Sieben setzte sich am Ende mit 34:31 (16:12) durch.

Gimte – Der SVS musste wie schon seit Wochen auf die Rückraum-Achse Muriel Jerrentrup, Lena Dreßler und Miriana Minde verzichten. Dafür rückte Hilke Doppe in den Kader. Der SVS fand gut ins Spiel und legte gleich mal eine 3:0-Führung hin. Die Gäste aus dem Vorharz taten sich sehr schwer gegen eine SVS Mannschaft, die von Beginn an ein hohes Tempo ging. In der 19. Spielminute erzielte Luise Schuler den Treffer zum 11:5, und so lag der SVS sechs Tore vorn.

„Wir hätten zur Pause schon mit acht bis zehn Toren führen müssen“, sagte Co-Trainer Gerrit Bömeke. Nach dem Seitenwechsel blieb die Führung zwar konstant, aber auch jetzt ließ der SVS viele Chancen aus. Unkonzentriertheit führte dazu, dass die Gäste immer mehr aufschlossen. Im Angriff haperte es jetzt, dafür stand die Deckung im Verbund mit Torfrau Mariola Jerrentrup sehr gut. In der 58. Minute kam der Gast auf 31:32 heran. Doch Marie Görtler und Vanessa Toll stellten die Weichen auf Sieg. „So knapp brauchte es in diesem letzten Saisonspiel nie und nimmer zu werden. Aber am Ende zählt der Sieg und ich bin froh, dass wir uns mit einem Erfolg von unserem tollen Publikum verabschieden konnten“, sagte Volkmarshausens Trainer Markus Piszczan.

SVS: Körber, Mariola Jerrentrup - Toll 7, Schott 6, Jäger 6/4, Schuler 6, Görtler 2, Rusteberg 2/1, Doppe 2, Krumsiek 2, Stenzel 1, Küllmer. (Rüdiger Pietsch)