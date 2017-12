Landesliga: Hersfelder Kreisläufer überrascht mit Kunstwurf beim 26:22-Heimsieg

Bad Hersfeld. Handball-Landesligist TV Hersfeld gewinnt 26:22 gegen Hofgeismar/Grebenstein, für Gesprächsstoff sorgt aber vor allem ein Kreisläufer, dem ein Kunstwurf gelingt.

Sonderbeifall für den Kreisläufer: Michael Krause war am Samstag einer der besten im Trikot des Handball-Landesligisten TV Hersfeld. Nicht nur, weil er mit acht Toren der beste Werfer beim 26:22-Heimsieg gegen Hofgeismar war, wurde er gefeiert. Sondern auch weil der 24-Jährige noch einen neuen Wurf kreiert hatte, der das Publikum begeisterte.

Krauses Kunstwurf passiert rückwärts im Fallen am Kreis Richtung Tor. Das Leder wird aber nicht, wie so oft in solchen Situationen üblich, hinter dem Rücken sondern über die Schulter geworfen. „Sieht ein bisschen nach Fallrückzieher aus“, sagt Günther Krause, Krauses Vater, nach dem Spiel auf der Tribüne. Und lacht dabei. Sein Trainer Dragos Negovan hat diesen Trick vorher auch noch nie gesehen: „Es gibt selbst im Handball immer wieder etwas Neues“, meinte er.

Dreimal setzte Krause am Samstag so an. Im zweiten Anlauf war er erfolgreich und traf zum 11:5. Es war ein Treffer, der den TVH noch einmal beflügelte. „Bei den beiden anderen Würfen gab es im Anschluss einmal einen Freiwurf und einmal einen Siebenmeter“, erzählt der erfolgeiche Torschütze, dem der Wurf im übrigen ganz intuitiv gelungen ist. „Im Training hab ich das nicht eingeübt. Es ist auch nur ein Schmankerl. Denn das Tor sieht man schließlich nicht. Und in den meisten Spielen musst du eben auf Nummer sicher gehen.“ Das Tor zum 15:7-Pausenstand warf auch Krause, diesmal aber ganz konventionell per Tempogegenstoß. Der Hersfelder Kreisläufer sucht jetzt noch nach einem Namen für diesen Wurf. „Ich nenne ihn erstmal „Flinke Pfote“ in Anlehnung an unseren Fanclub „Blue dog“. Aber vielleicht hat einer noch eine andere Idee“, sagt er und lacht. Ob man die „Flinke Pfote“ oft sehen wird, weiß er nicht. „Das kommt auf den Spielverlauf an.“

Reservespiel ausgefallen

Aufgrund der starken Schneefälle fiel das Spiel der zweiten Mannschaft am Sonntagabend gegen Wollrode aus.