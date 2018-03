Derbys versprechen Spannung

Handball-Landesliga: Waldau empfängt Lohfelden/Vollmarshausen – Vellmar Favorit gegen Baunatal

+ Im Fokus: Lohfeldens Jana Herbst (links) war mit 13 Treffern gegen Körle/Guxhagen zuletzt in Torlaune. Ihre Tore könnten gegen Waldau eine entscheidende Rolle spielen. Auch Baunatals Julia Waschinger (rechts) ist bei der Eintracht eine absolute Leistungsträgerin. Fotos: Fischer

Kassel. In Sachen Auf- und Abstieg stehen in den regionalen Handball-Landesligen die entscheidenden Wochen an. Besonders bei den Frauen geht es an diesem Wochenende um wichtige Punkte. Zwei Derbys liegen im Fokus: Der bereits abgestiegene Tuspo Waldau empfängt im Duell der Tabellennachbarn die HSG Lohfelden/Vollmarshausen (Samstag, 17.45 Uhr). Einen Tag darauf stehen sich um 15.45 Uhr der TSV Vellmar und der GSV Eintracht Baunatal gegenüber. Wir beleuchten die unterschiedlichen Situationen: Hoffnung oder Abstieg?