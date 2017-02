Dittershausen unter Druck

In Bedrängnis: Wehlheidens Spielertrainer Dino Duketis (Mitte) wird in dieser Situation von den Dittershäusern Julian Braun (links) und Moritz Gerlach attackiert. Foto: Malmus/nh

Fuldatal. Seit nunmehr fünf Spielen sind die Landesliga-Handballer der TSG Dittershausen sieglos. Die Luft im Tabellenkeller wird immer dünner. Am vergangenen Wochenende kassierte die Mannschaft von Artur Mikolajczyk eine empfindliche Niederlage im Derby gegen die HSG Fuldatal/Wolfsanger.

Am morgigen Sonntag (18 Uhr, Sporthalle Dörnhagen) steht nun das nächste Nachbarschaftsduell auf dem Plan. Zu Gast ist die TG Wehlheiden, die das Hinspiel souverän mit 33:23 für sich entschied und nun als klarer Favorit ins Spiel geht. Die Schützlinge von Spielertrainer Dino Duketis rangieren aktuell auf Rang vier und wollen nach zwei sieglosen Spielen in Folge zurück in die Erfolgsspur.

TSG-Trainer Mikolajczyk weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Wehlheiden hat ein starkes Team – das wird ein ganz schweres Spiel. Dino macht dort einen tollen Job, sie stehen nicht ohne Grund auf dem vierten Platz“, sagt der Dittershäuser Coach. Indes erwartet er ein kampf- und körperbetontes Duell, indem die TSG fast schon zum Siegen verdammt ist. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um dieses Derby zu gewinnen“, so Mikolajczyk.

Duketis hat alle an Bord

Auf der anderen Seite kann Dino Duketis mal wieder personell aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem befürchtet er, dass diese Begegnung lediglich auf dem Papier eine klare Angelegenheit ist und seiner Sieben ein harter Kampf bevorsteht. „Wir dürfen diesen Gegner nicht unterschätzen. Wenn wir das tun, werden wir untergehen. Das habe ich meiner Mannschaft auch so im Training gesagt“, meint der Übungsleiter des Aufsteigers. Die TSG, die sich im neuen Jahr weiterhin in einem Formtief befindet, wird vor heimischem Publikum nichts dem Zufall überlassen wollen.

Mikolajczyk ist trotz des Negativlaufs zuversichtlich: „Wir haben uns für dieses Spiel viel vorgenommen und sind gut vorbereitet. Wir gehen definitiv nicht chancenlos in die Partie“, erklärt der TSG-Coach und ergänzt: „Wir müssen aber zusehen, dass wir Wehlheiden nicht ins Spiel kommen lassen. Es wird darauf ankommen, wie wir uns gegen dieses starke Team in der Deckung verhalten.“

Von Raphael Wieloch