Erneute Niederlage für die SHG

Landesligist verpasst Überraschung knapp

Hofgeismar. Erneut gut gespielt und die bislang meisten Tore in dieser Saison geworfen hat der Handball-Landesligist SHG Hofgeismar/Grebenstein im Heimspiel gegen die HSG Großenlüder/Hainzell. Doch am Ende musste sich die SHG knapp mit 36:38 (19:20) geschlagen geben und stand wie in den beiden vorherigen Partien mit leeren Händen da.