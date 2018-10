Fuldatal/Wolfsanger gegen Bettenhausen: Prezic freut sich auf Treffen mit Freunden

Fuldatal. Für Hazim Prezic ist das Derby der Handball-Landesliga zwischen der HSG Fuldatal/Wolfsanger und dem VfB Viktoria Bettenhausen nicht nur wegen des Lokalkolorits ein besonderes Spiel. Als der HSG-Trainer vor 30 Jahren aus dem damaligen Jugoslawien nach Nordhessen kam, war sein erster Verein der VfB Kassel. Aus dem wurde 2001 nach dem Zusammenschluss mit dem FC 1949 Viktoria Bettenhausen der heutige Verein. Am Samstag empfängt die HSG die Bettenhäuser ab 18 Uhr in der Sporthalle Eichhecke.

DIE ANFÄNGE

1988 kam Prezic in die Bezirksoberliga zum VfB Kassel. „Der Verein war dann auch gleich Familie für mich“, erinnert sich der heute 55-Jährige. „Die Verantwortlichen haben sich um alles gekümmert, Wohnung, Familienanschluss und ich habe vom ersten Tag an gearbeitet.“ Besonders Inge Stranz hätte ihn damals viel unterstützt. „Es war einfach eine schöne Zeit“, blickt er gern zurück. 1990 im August heiratete Prezic und seine Frau kam auch nach Deutschland. Acht Jahre blieb er beim VfB, „dann musste ich mal etwas Neues machen“.

SPIELER UND TRAINER

Prezic ist in der Region viel herumgekommen, als Spieler, Spielertrainer und Trainer. Bei Böddiger/Deute, bei Ost-/Mosheim, in Simmershausen, Waldau, Wolfsanger, Landwehrhagen und Hersfeld, um nur einige Stationen zu nennen, hatte er das Sagen. Beim damaligen Zweitligisten HSG Niestetal/Staufenberg ebenso wie zweimal bei der SVH Kassel, zuletzt bis zum November 2014. Bei der HSG Fuldatal/Wolfsanger löste er im Januar 2015 den erkrankten Steffen Kowalinski ab.

ALTE BEKANNTE

Mit Davor Juricic, heute Sportlicher Leiter beim VfB Viktoria Bettenhausen, hat Prezic in den ersten Jahren zusammen gespielt. Noch heute sind die beiden befreundet. Und sie spielten noch einmal gemeinsam. 2012 wurde bei einer Geburtstagsfeier der Entschluss gefasst, Bettenhausen aus der B-Klasse nach oben zu bringen. Und so liefen Oldies wie Prezic, Andreas Vellmete, Michael Kopeinigg, Klaus Leister und Dirk Gutzeit auf. Einen ganzen Teil der aktuellen Bettenhäuser Spieler hat Prezic schon einmal in einer seiner Mannschaften gehabt. Unter anderem auch VfB-Trainer Pascal Zügler – 2014 bei der SVH Kassel.

DAS DERBY

„Ich hoffe, dass die Halle voll ist und die Zuschauer ein gutes Spiel zu sehen bekommen“, sagt Prezic. „Ich freue mich auf ein Wiedersehen unter Freunden.“ Doch der HSG-Trainer schränkt auch ein: „60 Minuten lang zählt das aber nicht, da gibt es nur eins, wir wollen das Derby gewinnen.“ Prezic baut darauf, „dass wir konsequent unser Spiel machen“. Und die HSG müsse die Kreise von Regisseur Gordan Suton einschränken.