Handball-Landesliga: Für die WHO ist es zu früh, um aufzugeben

Gut in der Abwehr stehen – das gibt Trainer Jörg Fischer seiner Mannschaft mit auf den Weg. Im Tor ist es an Kevin Schottmann, den Gast aus Bettenhausen nicht zu oft jubeln zu lassen.

Obersuhl – Geht da noch was? Noch neun Spiele und fünf Punkte Rückstand auf ein zunehmend nervöser werdendes Quartett im Tabellenkeller.

Die HSG Werra WHO, seit Wochen als sicherer Abstiegskandidat aus der Handball-Landesliga gehandelt, hat Morgenluft gewittert.

Die Mannschaft von Trainer Jörg Fischer überraschte jüngst mit einem Remis bei Körle/Guxhagen. Jetzt gastiert Viktoria Bettenhausen am Sonntag ab 17 Uhr in der Großsporthalle Obersuhl – der Mitaufsteiger ist mit 14 Pluspunkten selbst noch lange nicht aus dem Schneider.

„Wir müssen gegen Bettenhausen gewinnen“, bestätigt Trainer Jörg Fischer und sagt: „Es wäre viel zu früh, um aufzugeben. Und unser Unentschieden bei Körle/Guxhagen – eigentlich hätten wir sogar gewinnen müssen – hat gezeigt, dass es in der Liga Mannschaften gibt, gegen die wir bestehen können.“ Gehört Bettenhausen dazu? „Das ist kein normaler Aufsteiger, die Mannschaft ist erfahren und robust, vor allem in der Defensive“, weiß der Trainer. Im Hinspiel gab es nichts zu erben für die WHO. Sie unterlag 33:40 (17:20). Das Problem lag in der Abwehr.

Was die WHO gegen die Bettenhäuser beherzigen muss, ist für Jörg Fischer klar: „Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir eiskalt ausnutzen. In der Defensive dürfen wir uns nicht viele Fehler erlauben.“ Es sei kein Geheimnis, dass die Stärke seiner Mannschaft das Tempospiel, die erste und zweite Welle seien. „Da müssen wir einfache Tore machen“, sagt Fischer, der aber darauf pocht, dass seine Mannschaft auch im Positionsspiel besser geworden sei. Studienbedingt muss die WHO auf Hermann Bach verzichten; ansonsten sind wohl alle Akteure einsatzbereit.

Danach wartet ein hartes Restprogramm auf die WHO. In eigener Halle erwartet das Fischer-Team Spitzenreiter Vellmar, die erstarkte HSG Baunatal sowie die mitgefährdeten Dittershäuser. Reisen müssen die Werrataler noch zum unbequemen VfL Wanfried, nach Twistetal, zur TG Rotenburg, zur HSG Fuldatal/Wolfsanger und zum Hünfelder SV.