Stephan Wicke überragt bei Derbysieg der MSG Körle/Guxhagen

Dank ihrer starken Deckung landete die MSG Körle/Guxhagen im Derby der Handball-Landesliga den vierten Saisonsieg.

MSG Körle/Guxhagen - TSG Dittershausen 22:17 (9:9). Während Dittershausen aus einer offensiven 5:1-Abwehr agierte, setzte Körle auf eine 6:0-Deckung mit Max Bieber und Tom Küllmer im Mittelblock. Beide Abwehrreihen ließen in der ersten Hälfte nur wenig zu. Erst nach dem Wechsel konnte sich Körle/Guxhagen etwas freispielen. Zudem verzweifelte der Gast zunehmend an Torhüter Stefan Wicke, der seinen Kasten ab der 40. Minute zunagelte.

„Stephan war überragend und hat in diesem Spiel den Unterschied gemacht“, lobte MSG-Coach Udo Horn. Der Schlussmann parierte 23 Würfe. Im Angriff der MSG konnte sich Max Bieber auszeichnen. Der Nachwuchsspieler machte eine starke Partie im Rückraum und kam auf sieben Tore. So setzten sich die Gastgeber 19:14 (50.) ab und verwalteten diesen Vorsprung.

Außerdem trafen für die MSG Küllmer 4, Schade 2, Ploch 2, Lanatowitz 1, Griesel 3, Schröder 3.

Landesliga Damen:

HSG Großenlüder/Hainzell - FSG Körle/Guxhagen 34:22 (16:10).

Aufgrund einiger Ausfälle ging die FSG als Außenseiter in die Begegnung. Als dann in der 40. Minute auch noch Torjägerin Selina Schneider mit ihrer dritten Zeitstrafe vom Feld musste, war die Partie entschieden.

„Wir haben phasenweise gut gespielt und gut gegen die Gegenstöße des Gegners gearbeitet, aber im Angriff ist uns zu wenig eingefallen“, erklärte Co-Trainerin Marina Michel, die für den verhinderten Oliver Fritzschner auf der Bank saß.

Besonders Großenlüders Kreisläuferin Eugenia Wertmüller stellte die Gäste vor große Probleme. Sie erzielte acht Treffer und holte zudem mehrere Strafwürfe heraus. Bei den Gästen zeigte sich Kathrin Kördel treffsicher und erzielte 7 Tore. Außerdem trafen für die FSG Schneider 4/2, Pollmer 2, Andrei 2, Schade 4, Kördel 7/2, Opretzka 2, Deiker 1.

HSG Wesertal - TSV Wollrode 21:19 (11:13). Die Abwehrreihen dominierten die Partie, zudem zeigten die Torfrauen beider Mannschaften eine starke Leistung. Während Dominique Sawyer im TSV-Kasten besonders in der ersten Halbzeit ein sicherer Rückhalt war, sicherte HSG-Torwart Diana Henze den Gastgeberinnen den Sieg, als sie in der Schlussphase über sich hinaus wuchs. So konnten die Blau-Weißen in den letzten sieben Spielminuten kein Tor mehr erzielen. Das war spielentscheidend, obwohl das Team von Margret Schmidt selbst nur ein einziges Gegentor kassierte.

„Wir waren in diesem Spiel nicht durchschlagskräftig genug und in der entscheidenden Phase etwas überhastet“, erklärte die TSV-Trainerin. Vor allem der kurzfristige Ausfall von Rückraumspielerin Laura Klipp (Grippe) machte sich bemerkbar: „Uns haben damit die Wechselalternativen im Rückraum gefehlt.“

Tore TSV: Lachnit 4/3, Huy 3, Friedrich 2, Ködel 2, Ludwig 3, Klotzsche 4/2, Vaupel 1. (mm)