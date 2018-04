Handball-Landesliga: TG Wehlheiden überrascht HSG Baunatal

Kassel. Es stand wohl für beide Landesligisten nicht mehr viel auf dem Spiel. Doch als ob sie geahnt hätten, dass sie dennoch ein packendes Handballderby erleben würden, kamen knapp 250 Zuschauer in die Königstorhalle. Und sahen, wie eine beherzt ihre Chance suchende TG Wehlheiden die hoch favorisierte HSG Baunatal mit 37:36 (19:16) in die Knie zwang.

Vom ersten Treffer an lagen die Gäste hinten. Nie zogen sie gleich, und noch sechs Minuten vor Schluss führte Wehlheiden 35:30. Erst dann schien die HSG, bei der Martin Reinbold disqualifiziert wurde (57.), den Ernst der Lage zu erkennen, und bäumte sich gegen die Niederlage auf. In der Dramatik der letzten Minuten kam sie bis auf ein Tor heran. Aber die TGW mit Bastian Diederich als starkem Rückhalt im Tor, der seine beiden Gegenüber Max Suter und Max Henkel übertraf, rettete den Sieg über die Zeit. Und bejubelte ihn fast so, als wäre sie dem kaum vermeidbaren Abstieg doch noch entronnen.

„Es war schön, nach dieser schlechten Saison zeigen zu können, dass wir nicht umsonst in der Landesliga sind“, genoss TGW-Spielertrainer Steve Winterhoff den Erfolg und nannte Ursachen: „Wir hatten nichts zu verlieren. Der Druck lag eher bei Baunatal. Sie wollen schließlich in der Tabelle noch ein wenig klettern.“ Ziel seiner Mannschaft sei es nun, im Falle des Abstiegs zumindest nicht Letzter zu werden.

„Spielerisch waren wir besser, aber Wehlheiden hat sich reingesteigert und besser gekämpft. Die Jungs bekommen es noch nicht hin, jedes Wochenende auch kämpferisch alles zu geben“, befand Mike Fuhrig, „in der Abwehr kann man nicht schön spielen.“ Zudem, so der Baunataler Trainer weiter, „hatte die TGW mehr Wurfglück“.

Wehlheiden: Diederich, Schengel (n.e.) - C. Reinbold 1, Muth 4/2, Kutzner 7, Lausch, J. Reinbold 7/2, Gunkel 5, N. Bachmann 4, Ringleb 2, Winterhoff 4, Volland 3, Sandner (n.e.).

Baunatal: Suter, Henkel (19.-44.) - Bachmann 2, Kusan 5/2, Oschmann 2, Guthardt 4, Wagenführ 7/4, Vogt 8, Mett, Richter 2, Seifert 3, M. Reinbold 3, Ganasinski (n.e.), S. Gruber (n.e.).