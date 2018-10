Landesligist muss am Samstag nach Hersfeld: Wesertal setzt auf stabile Abwehr

Gibt sein Debüt in der ersten Mannschaft: Jannik Wunder der in der zweiten Mannschaft von Wesertal für viele Tore sorgte und vor einem Jahr noch in er A-Jugend spielte. Foto: Hofmeister

Oberweser. Nach zuletzt zwei Heimspielen steht für den Handball-Landesligisten HSG Wesertal am Samstag (18.30 Uhr) in der Geistalhalle das Spiel beim TV Hersfeld an.

Auch wenn die Wesertaler gegen Wanfried nur sehr unglücklich mit 28:29 unterlagen und auch dem Tabellenführer Hünfeld 50 Minuten lang Paroli boten und erst in der Schlussphase entscheidend mit 23:30 ins Hintertreffen gerieten, stehen am Ende null Punkte aus zwei Heimspielen.

Ob sich die HSG die Punkte beim Zweiten der Vorsaison zurückholen kann, erscheint mehr als fraglich. Neben den Oberligaabsteigern aus Vellmar und Hünfeld wurden die Hersfelder vor der Saison zum Kreis der Favoriten gehandelt. Neben drei Jugendspieler sind mit dem Hünfelder Alexander Schott und Jakob Räther vom Ligakonkurrenten Großenlüder/Hainzell Spieler neu hinzugestoßen.

Dieser Rolle sind sie in den ersten fünf Spielen bei drei Siegen und zwei Niederlagen noch nicht ganz gerecht geworden. Zuletzt gab es in eigener Halle einen knappen 28:26-Sieg über Wanfried. HSG-Trainer Frank Rossel schätzt vor allem den Hersfelder Rückraum hoch ein: „Die haben mit Andreas Krause, Lasse Reinhardt und Mark Petersen einen eingespielten Rückraum. Mut macht Rossel das letzte Spiel seiner Mannschaft gegen Hünfeld: „Man hat in diesem Spiel gesehen, dass wir, wenn wir unsere Leistung konstant über 60 Minuten bringen, mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können.“

Das Spiel hat aber auch seine Spuren hinterlassen. So sind einige HSG-Spieler angeschlagen, so dass Rossel die Trainingsintensität heruntergefahren hat. Dennoch will er mit einer stabilen Abwehr und einer kontrollierten Offensive auch in Bad Hersfeld die Außenseiterchance seiner Mannschaft nutzen. Sein Debüt in der Landesliga wird Rückraumspieler Jannik Wunder geben, der mit vielen Toren für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga A auf sich aufmerksam machte. (zmw)