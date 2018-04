Lubadel tritt nach Sieg als Trainer des TSV Ost-Mosheim zurück

Ost-Mosheim. Nach achteinhalb Jahren ist Schluss. Mario Lubadel trat nach dem 24:22-Erfolg des TSV Ost-Mosheim bei der TG Rotenburg als Trainer des heimischen Handball-Landesligisten zurück.

Als Grund nannte der 50-Jährige gesundheitliche Gründe: „Meine Gesundheit hat ziemlich gelitten. Ich konnte nicht mehr.“ Sein Rücktritt bedeutet das Ende eines seit Februar andauernden Konflikts mit TSV-Manager Jürgen König.

„Diese Ende war unnötig und das habe ich auch nicht verdient. Insgesamt hatte ich hier aber eine super Zeit“, sagte der frühere Melsunger Zweitliga-Spieler über seine bisher längste Trainerstation. Seit 1. Juli 2009 war er Coach der Hochländer. Unter ihm gehörte der Traditionsverein lange zu den Spitzenteams der Landesliga. Nach dem dritten Platz in der Saison 2010/11 war die Vize-Meisterschaft in der Spielzeit 2012/13 sein größter Erfolg mit dem TSV. Nach einem personellen Umbruch und dem Abstieg aus der Landesliga 2014/15 führte der Handballlehrer die Mannschaft 2017 aus der Bezirksoberliga zurück in die Landesliga. Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison rangiert das Team dort aktuell auf dem vorletzten Platz und hat nur noch theoretische Chancen auf dem Klassenerhalt. Zwar verfügt der Aufsteiger über eine stabile Defensive, doch im Angriff fehlt der Mannschaft die Durchschlagskraft.

„Ich habe schon vor der Saison gesehen, dass etwas schief läuft und hätte aufhören sollen“, gesteht Lubadel: „Das war ein Fehler von mir.“ Wer die Mannschaft am heutigen Abend im Nachholspiel beim VfL Wanfried (19.30 Uhr, Großsporthalle IGS Wanfried) sowie in den kommenden Wochen betreuen wird, ist noch offen.

