Siegtreffer zwei Sekunden vor dem Abfpiff

Guxhagen. Durch einen von Maximilian Simon verwandelten Siebenmeter zwei Sekunden vor Schluss feierte die HSG Wesertal einen überraschenden 30:29 (15:18)-Erfolg beim Sechsten der Handball-Landesliga, der MSG Körle/Guxhagen. Die danach von den Gastgebern eine Sekunde vor dem Ende einberufene Auszeit brachte nichts mehr ein. Trotz des ersten Auswärtssieges bleibt die HSG weiter auf dem vorletzten Platz.

Wesertal hatte sehr gut ins Spiel gefunden und mit 7:4 geführt. Durch zwei Zeitstrafen gerieten sie 8:10 in Rückstand. Nach der dritten Zweiminutenstrafe gegen Jannik Brunst, die nach Meinung von HSG-Betreuer Lars Klinge eine sehr harte Entscheidung war, konnten die Gastgeber zur Pause mit drei Toren in Führung gehen. Die Haupttorschützen der MSG waren Janik Lanatowitz, der vor allem über die zweite Welle und im Duell eins gegen eins erfolgreich war und Tim Ploch, der über Tempogegenstöße bis zur Pause fünf seiner sieben Treffer erzielte.

Deutlich weniger Tore fielen nach der Pause. So dauerte es bis zur 34. Minute, ehe der erste Treffer zum 19:15 für die Gastgeber fiel. Die in der Deckung nun deutlich stärkeren Wesertaler kamen aber ins Spiel zurück. Dabei profitierten sie von der vierminütigen Überzahl zwischen der 36. und 40. Minute nach der dritten Zweiminutenstrafe gegen Matthias Kienast und schafften den 20:20-Ausgleich. Eine Minute später gingen sie mit 22:21 in Führung, die nur kurze Zeit hielt. Bis sieben Minuten vor Schluss, als die Gastgeber wieder mit 28:25 führten, sah es nach einer weiteren Niederlage der Gäste aus. Diese gaben sich aber nicht geschlagen. Die von Trainer Frank Rossel verordnete offensive 4:2-Deckung zeigte Wirkung und die HSG schaffte vier Minuten später den Ausgleich. Nach der erneuten Führung der HSG schaffte Wunder den 29:29-Ausgleich.

Tore Körle/Guxhagen: Lanatowitz (10/1), Ploch (7), Griesel (6), Schröder (3), Schade (2), Paske (1).

Wesertal: Meier, T. Wellhausen - J. Wellhausen (2), Me. Herbold, T. Herbold (3), Müller (1), Simon (13/4), Theis (3), Kaufmann, Helling (1), T. Schräder (1). Ja. Brunst, Wunder (5), Dworog (1).

Spielverlauf: 1:1 (2.), 2:4 (5.), 4:7 (11.), 10:8 (17.), 13:11 (23.), 16:13 (28.), 19:15 (34.), 21:22 (41.), 26:23 (49.), 28:25 (53.), 29:28 (57.), 29:30 (60.). (zmw)