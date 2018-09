Simon sichert Punkt

Handball-Landesliga: Wesertal überrascht mit 26:26-Remis bei Dittershausen

+ Erzielte in den letzten Minuten zwei Tore: Maximilian Simon, hier ein Archivbild, sicherte Aufsteiger Wesertal einen Punkt bei Dittershausen. Foto: Hofmeister

Dörnhagen. Die HSG Wesertal ist mit dem 26:26 (15:16)-Unentschieden bei der TSG Dittershausen in der Handball-Landesliga angekommen. Mit zwei Treffern in der 57. und 58. Minute sicherte der überragende HSG-Rückraumspieler Maximilian Simon den Punktgewinn. So haben beide Mannschaften nach drei Spielen 3:3 Punkte; die Gastgeber haben kurioserweise dreimal Unentschieden gespielt.