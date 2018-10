Starke Abwehrreihen des TSV Vellmar überzeugen

In der Handball-Landesliga siegt der TSV Vellmar über die HSG Baunatal mit 22:21

In einem spannenden Spiel setzte sich im Derby der Handball-Landesliga der TSV Vellmar mit 22:21 (13:13) gegen die HSG Baunatal durch. Nun steht für die Vellmarer am nächsten Samstag das Spitzenspiel beim Tabellenführer HSG Fuldatal/Wolfsanger an.

DER AUFREGER

Baunatals Trainer Mike Fuhrig schimpfte nach Spielende auf die Unparteiischen Hildebrand/Loll (Fulda/Vogelsberg): „In der Schlussphase des Spiels wurde mit zweierlei Maß gemessen, zu unseren Ungunsten.“ Auch die Situation nach dem von Max Henkel gehaltenen Siebenmeter von Lance-Phil Stumbaum dürfte nicht zur Erheiterung des HSG-Anhangs beigetragen haben. Stumbaum lief beim Anwurf der Baunataler durch den Mittelkreis, eine Bestrafung erfolgte aber nicht.

DAS SPIEL

Vellmar lag schnell mit 5:2 und 6:3 (8.) vorn, doch die HSG blieb dran und führte 10:7 (18.). Nach dem 13:3 zur Pause lag Vellmar noch zweimal mit drei Treffern vorn: 17:14 (38.) und 18:15 (43.). Beim 20:20 (53.) glich die HSG aus, dann führte der TSV 22:20 (55.), Tobias Oschmanns Treffer zum 22:21 (59:17) kam zu spät für einen Teilerfolg.

DIE ANALYSE

Es wurde auf beiden Seiten gekämpft bis zum Umfallen. Trotzdem blieb das Spiel mit sieben Zweiminutenstrafen und neun Siebenmetern fair. Die eher geringe Torausbeute von insgesamt 43 Treffern spricht für gute Abwehrreihen, die es in der Tag auch gab. Im Angriff ließen beide Teams die eine oder andere Chance liegen. Beide Teams spielten 60 Minuten auf Augenhöhe, mit einem Unentschieden hätten beide Klubs zufrieden sein können.

DIE TRAINER

Beide Trainer, Gordon Hauer und Mike Fuhrig, sprachen von viel Kampf im Spiel. Und Fuhrig fügte Lob für seine Abwehr und Torwart Max Henkel hinzu. „Aus unserem Überzahlspiel müssen wir noch mehr machen“, sagte Fuhrig, der von einem guten Spiel seines Teams sprach. „Allerdings fehlte der Lohn für die gute Leistung“. Gordon Hauer hatte ebenfalls Lob für seine Abwehr parat, fand aber Mängel im Angriff: „Ich wünsche mir mehr Laufbereitschaft und in Eins-gegen-eins-Situationen mehr Durchsetzungsvermögen.“

…UND SIMON ADAM

Der Ex-Hofgeismarer war mit sieben Treffern erfolgreichster TSV-Schütze. Das Lob dafür gab der 23-Jährige an die Mannschaft weiter: „Wir haben heute mit viel Teamgeist gekämpft.“

TSV: Gumula, Schengel; Räbiger 2, Vukasin 1, Staubesand 1, Hujer 2, Brückmann, Stumbaum 5/3, Adam 7, Heckmann 3, Koch, Lanatowitz, Berninger 1, Petrovszki HSG: Henkel, Sutor; Bachmann 4, Oschmann 3, Cammann 3, Seifert, Gruber, Wagenführ 3, Vogt 4, Mett 4, Käse 3/3, Range 1, Guthardt