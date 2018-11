Bei Twistetal die Punkte holen

Oberweser. Eine lösbare Aufgabe steht den Landesliga-Handballern der HSG Wesertal am Samstag bevor. Dann reist die Sieben von Trainer Frank Rossel zur HSG Twistetal.

Der Tabellenvorletzte mit 5:13 Punkten kann die Abgänge der beiden Fingerhut-Brüder und den Abgang von Heinrich Wachs nach Gensungen im Moment offensichtlich noch nicht kompensieren. Diesen Umstand wollen sich die Wesertaler zunutze machen und ihr Punktekonto (7:11) um zwei weitere Punkte erhöhen.

Frank Rossel hat die Spielweise der Gegner analysiert und kennt sie mittlerweile sehr gut: „Twistetal versucht, mit wechselnden Abwehrvarianten den Spielfluss der gegnerischen Mannschaften zu stören“, so der HSG-Coach, der in der vergangenen Trainingswoche einige spezielle Laufwege dagegen eingeübt und seine Akteure auf das Spiel in der engen, umgebauten Mehrzweckhalle in Mühlhausen vorbereitet hat.

„Wir hoffen so zum Erfolg zu kommen. Hauptaugenmerk wird aber unsere Defensive sein, wir wollen großen Druck auf den gegnerischen Angriff ausüben und das Spiel solange wie möglich offen gestalten.“ Die jüngsten Siege gegen Körle und Bettenhausen haben dem TaBellenelften ordentliches Selbstvertrauen gegeben.

Die Twistetaler hingegen haben zuletzt in Wanfried eine deutliche Niederlage kassiert „Wir können befreit aufspielen“, resümiert Rossel und betont: „Wir fahren ganz sicher nicht nach Twistetal, um die Punkte dort zu lassen.“ Wesertal wird mit vollständigem Kader antreten. Auch Julian Brunst wird wieder mitwirken, der laut Rossel eine weitere gute Alternative im Rückraum ist. (zms)