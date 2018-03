Wehlheiden auf Abschiedstour

Kassel. Die Situation bei den Landesliga-Handballern der TG Wehlheiden scheint aussichtslos. Als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht besteht nur noch theoretisch die Chance auf den Klassenerhalt. Bei acht Punkten Rückstand ans rettende Ufer ist die TGW so gut wie abgestiegen.

Am heutigen Samstag empfängt das Team von Spielertrainer Steve Winterhoff die HSG Baunatal (17.30 Uhr, Königstorhalle). Es ist Derbyzeit. Und die VW-Städter gehen mit einer gehörigen Portion Respekt in das Nachbarschaftsduell: „Wir werden dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Baunatals Rückraumspieler Tobias Oschmann, der mit seinem Team aktuell auf Rang sieben rangiert. Entgegen der Tabellenkostellation geht er von einem „schweren Spiel“ aus. Aller Voraussicht nach werden die Gäste in Bestbesetzung antreten. „Der eine oder andere Spieler hat leichte Blessuren, aber nichts Ernsteres“, so Oschmann.

Ganz anders sieht es da bei den Wehlheidern aus. Das Verletzungspech zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison. Wahrscheinlich ist es auch dieser Tatsache geschuldet, dass die Winterhoff-Sieben seit Saisonbeginn im Tabellenkeller steckt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die TGW auf Spieler aus der zweiten und dritten Mannschaft zurückgreifen muss. In Wehlheiden habe man sich bereits mit dem Gedanken angefreundet, in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga zu spielen.

Rückraumspieler Sebastian Kühn sieht eine Menge Potenzial in der Mannschaft: „Die Qualität ist da. Jetzt ist es unser Ziel, nicht als Letzter abzusteigen, uns ordentlich zu verabschieden und in der kommenden Saison wieder voll anzugreifen“, erklärt Kühn. Zunächst aber stehen noch sechs Spiele auf dem Plan. Und noch sind die Wehlheider nicht abgestiegen. Fotos: fri/nh, privat

Von Raphael Wieloch