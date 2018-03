28:20 – Vellmar siegt souverän gegen Eintracht Baunatal

Mit Tempo: Elisa Nolte (links) vom TSV Vellmar versucht, an den Baunatalerinnen Marleen Krause und Julia Waschinger (rechts) vorbeizukommen.

Vellmar. Einen ungefährdeten 28:20 (16:13)-Heimerfolg fuhren die Frauen des TSV Vellmar gegen Eintracht Baunatal in der Handball-Landesliga ein.

In einem von sehr vielen technischen Fehlern geprägten Spiel besaßen die Vellmarerinnen mehr individuelle Qualität im Kader und setzten sich am Ende verdient durch.

Angespornt durch die Niederlage im Spitzenspiel bei Germania Fritzlar am vorigen Wochenende legte der TSV los wie die Feuerwehr. Schnell stand es 6:0. Doch eine Auszeit von Gästetrainerin Susanne Bachmann zeigte Wirkung. Bachmann stellte ihre Angriffsreihe um, die nun besser funktionierte. Baunatal verkürzte auf 5:6.

Bis zur Pause setzte sich keine Mannschaft ab. Für einen Höhepunkt sorgte jedoch Baunatals Marleen Krause. Sie traf per direktem Freiwurf mit Pausenpfiff in den Winkel.

In Hälfte zwei stellte Vellmars Trainerin Roxana Negovan ihre Abwehr um. Eine Manndeckung gegen GSV-Spielerin Julia Waschinger zeigte Wirkung. Der Eintracht fiel nun kaum noch etwas ein, zudem unterliefen ihr viele Fehler. Die Gastgeberinnen nutzten dies und setzten sich über erfolgreiche Tempogegenstöße ab.

So war TSV-Trainerin Negovan zunächst über den Sieg glücklich, merkte aber dennoch an: „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht, daran müssen wir arbeiten.“ Negovans Gegenüber Bachmann wollte das Spiel schnell abhaken: „Unsere Probleme liegen im Training, wir können nicht viel einstudieren. Die Niederlage geht in Ordnung.“

Vellmar: Stern, Pahl - Homburg, Nolte 4, Deichmann 3, Hauschild 5, Hertha 3, Boland 6, Petrovszki 1, Rull 2, Scharff 4, Weinreich. Baunatal: Franke - Waschinger 3, Stockschläder 4, Sonnenschein 3, Krause 4, Kalisz 3, Israel 2, Findeisen, Mumberg, Weishaar 1.

Von Fynn Welch