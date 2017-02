Beinbruch und keine Punkte

Melsungen. Die nächste Überraschung gegen eine Spitzenmannschaft der Frauenhandball-Landesliga blieb diesmal aus. Beim Spitzenreiter SG 09 Kirchhof II musste sich die SHG Hofgeismar/Grebenstein am Ende deutlich mit 22:30 (13:13) geschlagen geben. Dabei konnte sie den Favoriten nach dem 31:21-Hinspielsieg über zwei Drittel des Spiels richtig ärgern.

Das Spiel begann gleich mit einem Schock, denn bereits nach einer Minute schied Hanna Boland mit einem Wadenbeinbruch aus. Im Spiel lief es hingegen gut, denn Kathrin Riemer und zweimal Nadine Erger sorgten für die erste 3:2-Führung. Nach dem 4:4-Ausgleich erhöhten Riemer und zweimal Karen Scholz auf 7:5.

Auch von einem zwischenzeitlichen 9:11-Rückstand ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. Zweimal Stephanie Rietschel und die sichere Siebenmeterschützin Pia Kompa sorgten wieder für eine 12:11-Führung. Mit einem 13:13-Gleichstand ging es in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Halbzeit hielt die SHG das Spiel bis zum 17:17 in der 39. Minute völlig offen. Danach folgten fünf torlose Minuten, in denen sich die Gastgeberinnen entscheidend auf 23:17 absetzten. Der Favorit lief in dieser Phase einen Tempogegenstoß nach dem anderen und lag neun Minuten vor Schluss mit zehn Toren in Front. Die SHG zeigte aber Moral und schaffte noch eine leichte Resultatsverbesserung.

SHG: Erbuth - Scholz (3), Rietschel (3), Kompa (6/5), Klapp, Paparella (1), Riemer (3), Kaczor, Sachse, Erger (6), Butterweck, Boland, Herbold.

Tore Kirchhof II: Immelnkämper (8), Sauerwald, Konklowsky, Bänfer (je 4), Werner,Ulrich (je 3), Herwig (2), Lucas, Kühlborn (je 1).

Spielverlauf: 2:1 (3.), 2:3 (5.), 4:6 (12.), 5:7 (16.), 8:7 (19.), 11:9 (24.), 11:12 (28.), 14:14 (34.), 17:15 (37.), 17:17 (39.), 23:17 (44.), 28:18 (51.), 28:21 (55.), 30:22 (58.). (zmw)