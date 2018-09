Auf die Defensive war Verlass

Frauenhandball: Wesertal gewinnt zum Saisonauftakt 21:19 in Twistetal

Mühlhausen. Die HSG Wesertal hat sich als Spielverderber erwiesen, als sie zur Wiedereröffnungsfeier der Mehrzweckhalle in Mühlhausen bei der HSG Twistetal mit 21:19 (10:8) zwei Punkte entführte. Damit gelang den Wesertalerinnen ein optimaler Start in die neue Saison in der Frauenhandball-Landesliga.