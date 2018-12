Am Ende wurde es noch mal spannend

Frauenhandball: Wesertaler Frauen verlieren fast gegen den Drittletzten Waldau

+ Fleißigste Torewerferin: Joleyn Martin war schwer zu halten und traf zehnmal für Wesertal. Foto: Rieß

Oedelsheim. Es gibt so Spiele, die plätschern vor sich hin, ohne nennenswerten Höhepunkt, ohne Spannungsbogen und ohne allzugroßen Unterhaltungwert. Lange schien es, als wollten die Wesertaler Landeshandballerinnen am Sonntag den rund 150 Zuschauern in der Oedelsheimer Sporthalle so ein Spiel zum Jahresabschluss bieten. Sie spielten bodenständig, hatten Gegner Waldau nach zehn Minuten im Griff und zogen anschließend Tor um Tor davon. Nach 40 Minuten führte der Dritte von oben gegen den Dritten von unten in der Tabelle klar mit sieben Toren Vorsprung. „Wir haben souverän gespielt“, sagte Trainer Jürgen Herbold zu dieser Phase des Spiels.