Es wird eng im Keller der Handball-Landesliga

Pause vor der entscheidenden Phase

+ © Pia Malmus Angespannt: Für den Handball-Landesligisten TSG Dittershausen, hier bei einer Auszeit, sieht es im Abstiegskampf übel aus, deswegen auch die ernsten Gesichter. © Pia Malmus

Kassel – Kurze Pause über die Osterferien, dann sind noch zwei Spieltage in den heimischen Handball-Landesligen, ehe die Saison 2018/19 am ersten Maiwochenende beendet ist. Die Rennen um die Titel sind bereits entschieden, bei den Frauen ist die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen in der kommenden Saison in der höchsten hessischen Spielklasse vertreten, bei den Männern schaffte der TSV Vellmar den Wiederaufstieg.