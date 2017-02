SHG gibt Spiel aus der Hand

Hofgeismar. Es hätte so schön laufen können für den Frauenhandball-Landesligisten SHG Hofgeismar/Grebenstein. Eine Halbzeit lang hatte alles nach einem weiteren Sieg der SHG gegen die FSG Waldhessen und der Festigung des Mittelfeldplatzes ausgesehen, doch am Ende gab es bei den Gastgeberinnen nach einer unnötigen 21:22 (12:8)-Niederlage lange Gesichter.

Dies war zugleich die erste Niederlage gegen eine Mannschaft aus der Abstiegszone. Daher sieht SHG-Trainer Edgar Schwank seine Mannschaft noch längst nicht in gesicherten Gefilden: „Wir kämpfen weiter gegen den Abstieg. Die heutige Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben.“

Vielversprechender Beginn

Dabei hatte es so vielversprechend angefangen. Zwar gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, doch danach kontrollierte die SHG das Geschehen. Die erneut aufmerksame Deckung ließ nur wenig zu und Annika Erbuth vereitelte weitere Chancen der Gäste. So setzte sich der Tabellensechste von 4:2 über 7:4 bis auf 11:6 ab. Beim Stand von 12:7 wehrte Erbuth noch einen Siebenmeter von Stefanie Krestel ab, die kurz vor der Pause aber noch vom Kreis auf 12:8 verkürzte.

Den deutlich besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten jedoch die Gäste, die gleich auf 12:11 verkürzten. Das erste Tor der SHG markierten die Gastgeberinnen in der 35. Minute durch einen verwandelten Strafwurf von Alisa Pararella.

Einfache Gegentreffer

Nach drei weiteren Gegentreffern lag die SHG jedoch mit 13:14 hinten. Sie spielten nach vorne zu druck- und einfallslos und auch die Defensive ließ nun zu einfache Treffer zu. Schlimmeres verhinderte noch Erbuth, die weiterhin viele Großchancen vereitelte. Dennoch musste die SHG bis zum Ende immer einen Rückstand ausgleichen.

Die Entscheidung brachte ein Fehlpass in Überzahl, den die beste FSG-Werferin Stefanie Krestel zum 20:22 nutzte. Paparella verkürzte noch auf 21:22, vergab dann aber die letzte Chance mit einem Lattentreffer.

Hofgeismar/Grebenstein: Erbuth - Scholz (2), Rietschel (2), Kompa (1/1), Göttlicher (1), Paparella (8/4), Riemer, Kaczor (5), Klapp, Sachse, Erger (1), Herbold (1).

Waldhessen: Bähr, Weidemann - Reimuth, Rollmann (1), Drewer (3), Denk (1), Mäusgeier (1), Pippert (1), Braun (2), Niebuhr, Krestel (12(5).

Zuschauer: 80.

Schiedsrichter: Patrick Wiegand/Daniel Schmidt.

Spielverlauf: 0:1 (1.), 2:1 (5.), 4:2 (7.), 7:4 (13.), 9:6 (22.), 11:6 (25.), 12:11 (35.), 13:14 (38.), 15:17 (45.), 18:18 (50.), 20:22 (59.), 21:22 (60.).

Von Michael Wepler