Handball: Erleichterung beim TSV Vellmar

Die Handball-Landesliga der Frauen im Überblick

Ein erfolgreiches Handball-Wochenende sieht anders aus: Drei der fünf heimischen Vertreter in der Landesliga der Frauen standen mit leeren Händen da. Immerhin: Der TSV Vellmar feierte den ersehnten ersten Saisonsieg und kletterte aus der Abstiegszone.

• TSG Dittershausen - HSG Hoof/Sand/Wolfhagen 20:29 (11:12). Waren die Kräfteverhältnisse in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen, setzten sich die Gäste in Halbzeit zwei ab. Ausschlaggebend war eine Schwächephase der TSG, in der sie zehn Minuten kein Torerfolg verzeichnete.

Dittershausen: Landau, Glöckner - Wilke 2, Geyer 7/3, Grimm 1, Daniel 2, Gerlach 5, Hoppe 1, Hahn 1, Hentschke 1. Ho/Sa/Wo: Weinrich, Rodziewicz - Lubach 6, von Dalwig 7, Willer 7, Frankfurth 2/1, Engelbrecht 2, Neurath 3/3, Hrdina 2.

• Tuspo Waldau - HSG Twistetal 24:28 (12:15). War der Sieg gegen Körle/Guxhagen nur eine Momentaufnahme? Gegen Twistetal kassierten die Waldauerinnen die dritte Saisonniederlage, obwohl die Leistung über weite Strecken stimmte.

Waldau: Dammer, Althans - Nowak 5, Aliaj 2, Häusler 2, Pantkowski 4, Weymann 3, Schanz 2, Stiefel 2, Jaeger 3, Geßner 1.

• FSG Waldhessen - TSV Heiligenrode 26:22 (12:13). Für Aufsteiger Heiligenrode deutet sich bereits nach vier Spieltagen eine ganz schwere Saison an. Bei der FSG Waldhessen kassierte der TSV die vierte Saisonniederlage und wartet somit als einziges Team immer noch auf den ersten Punkt.

Heiligenrode: Siebert - S. Burghardt 1, Hahn 4, Scherer 7/3, C. Müller 4, Gumula 1, L. Burghardt 1, N. Müller 1, Esser 2, Rettig 1/1.

• TV Hersfeld - TSV Vellmar 19:30 (10:16). Die Erleichterung beim TSV Vellmar dürfte nach der Schlusssirene groß gewesen sein. Der erste Saisonsieg war nach dem Erfolg bei Aufsteiger TV Hersfeld unter Dach und Fach. Auffällig: Schon wieder rückte eine Akteurin beim TSV ganz besonders in den Fokus: nämlich Leonie Homburg. Vergangene Woche warf sie beim 27:27 gegen Wesertal 17 Tore. In Hersfeld waren es zehn Treffer, die auf ihr Konto gingen. 27 Tore in zwei Spielen – eine außergewöhnliche Bilanz.

Vellmar: Stern, Erbuth - Homburg 10/5, Bachmann 6, Nolte 4/1, Schmalz 3, Deichmann 1, Petrovski 4/2, Bender 1, Scharff 1. (rwx)