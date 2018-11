Herbold: „Gegner nicht unterschätzen“

Frauenhandball: Wesertal tritt am Samstag zum Tabellenneunten Waldhessen

+ Ballbesitz: Die Wesertalerinnen, hier Joleyn Martin, müssen leichte Ballverluste gegen Waldhessen vermeiden. Foto: Löschner

Rotenburg. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Mit dem bekannten Sprichwort spielt Jürgen Herbold auf die vermeintlich leichte Aufgabe an, die seinen Landesliga-Handballerinnen am Samstag, 15.30 Uhr, in Rotenburg beim Tabellenneunten FSG Waldhessen bevorsteht.