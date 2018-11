Hoof/Sand/Wolfhagen 33:30 in Bad Hersfeld: Sieg im Schlussspurt gesichert

Beherzt: Hanna von Dalwig stieß öfters in eine Lücke und brachte es beim 33:30-Sieg in Bad Hersfeld auf neun Tore.

Die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen hat ihr Auswärtsspiel in der Frauenhandball-Landesliga beim TV Hersfeld nach hartem Kampf mit 33:30 (15:15) gewonnen.

„Das war ein schön anzusehendes Spiel zweier Mannschaften, die mit viel Risiko zu Werke gingen, aber die Abwehrarbeit etwas vernachlässigten“, meinte HSG-Trainer Chris Ludwig.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und konnten sich bis auf 12:8 absetzen. Sophia Frankfurth, zweimal Lea Willer und Hanna von Dalwig sorgten für das 12:12. Mit einem 15:15-Gleichstand ging es in die Halbzeitpause. Auch in den zweiten 30 Minuten ein munteres Hin und Her, keine Mannschaft konnte sich klar absetzen. Erst in den letzten sieben Minuten fiel die Entscheidung, weil die Abwehr der HSG nun wesentlich stabiler stand. Vorne stießen die Gäste vor allem durch von Dalwig erfolgreich in die Lücken. Die nie aufsteckenden Hersfelderinnen konnten zwar noch einmal auf 30:31 verkürzen, Willer und Larissa Lubach aber machten mit ihren Toren den Sieg perfekt.

Hoof/Sand/Wolfhagen: Weinrich, Rodziewicz - Ritter, Lubach (6), Haupt (3), H. v. Dalwig (9), Willer (7), Frankfurth (4/4), Engelbrecht, Sule (3), Neurath (1), Hrdina.

Tore Bad Hersfeld:Teichmann (8/1), Braun (7), Hildebrandt (6/1), Hedrich (5), Berg (3), Herrmann, Schmidt (je 1). (zmw)