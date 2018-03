Hoofer Handballerinnen wollen wieder in die Erfolgsspur

Energisch beim Torwurf: Lea Willer will Hoof/Sand/Wolfhagen wieder siegen und den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Foto: Sommerlade

Baunatal. Die Enttäuschung sitzt nach der zweiten Niederlage gegen den SV Germania Fritzlar II bei den Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen immer noch tief.

Der Landesliga-Spitzenreiter, der in der Vergangenheit so unaufhaltsam schien, wurde erneut vom Tabellenzweiten gestoppt. Viel Zeit zum Besinnen bleibt jedoch nicht, denn schon am Samstag, 15.30 Uhr, muss die HSG wieder ran - gegen den GSV Eintracht Baunatal.

Spielführerin Lea Willer macht deutlich: „Wir wollen alle restlichen Spiele der Saison gewinnen und den Abstand zu Fritzlar beibehalten.“ Ob Hoof/Sand/Wolfhagen das gelingt? „Fritzlar spielt als nächstes gegen Vellmar, in der Hinrunde konnte der Verfolger keine Punkte mitnehmen. Unser Gegner heißt Baunatal, gegen den wir letztes Mal einen Sieg einfuhren“, ist Willer sicher, dass ihr Team am Wochenende vor der einfacheren Aufgabe steht.

Bei der knappen Niederlage gegen Fritzlar gelang es dem Ludwig-Team zu selten, die Abwehr des Gegners zu überlisten. Für die HSG war es die erste Niederlage in heimischer Halle. „Wir waren nach der Partie alle sehr aufgewühlt. In den letzten Tagen konnten wir das Spiel Revue passieren lassen.“

Laut Willer wolle die Mannschaft nun aber nach vorne schauen und die Begegnung mit Baunatal fokussieren. „Wir sind natürlich frustriert, aber keineswegs demotiviert“, sagt sie. Das hätte beim Saisonziel „Meisterschaft“ für den Spitzenreiter auch fatale Folgen. Denn schon bei einer weiteren Niederlage der HSG und einem erneuten Doppelpack der Fritzlarerinnen hätten diese die HSG eingeholt.

Man könnte meinen, dass ein Sieg für die Vereinigten gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Baunatal kein Problem sein sollte. Doch in der Hinrunde zeigte sich schnell, dass der Tabellenzehnte kein Gegner zum Kuscheln ist. „Es wird schwierig, weil wir unseren Gegner nicht so gut kennen wie andere in der Liga. Es ist ein sehr frisches Team“, erzählt Willer. Von großer Wichtigkeit könnte es am Samstag sein, Julia Waschinger aus dem Spiel zu nehmen. Diese lehrte der HSG beim 37:27 im Hinspiel mit zwölf Treffern geradezu das Fürchten.

„Wir werden das Kind schon schaukeln“, zeigt sich Willer zuversichtlich. „Wir haben einen starken Teamgeist.“ (zis)