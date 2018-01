Körle will endlich einen Sieg

Landesliga-Frauen: Bartalos zurück im TSV-Kader – FSG bangt um Pape und König

+ Durchsetzungsstark: Körles Halbrechte Sabrina Weiß (am Ball) zeigte zuletzt gute Form Foto: Hahn

Schwalm-Eder. Die Drittliga-Reserve des SV Germania Fritzlar II will ihre Siegesserie in der Handball-Landesliga der Frauen ausbauen und bei der HSG Lohfelden den fünften Erfolg in Folge feiern.