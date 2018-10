Lanatowicz und Schröder top beim Sieg der MSG Körle/Guxhagen

Trikottest: Wollrodes Fabienne Huy (am Ball) wird hier von Dittershausens Kim Gerlach im Zweikampf bearbeitet und feierte mit dem TSV einen 23:20-Sieg.

In der Handball-Landesliga der Herren erkämpft sich die MSG Körle/Guxhagen einen wichtigen Sieg beim Aufsteiger HSG Werra WHO.

Bei den Damen vergab der TSV Wollrode im Derby gegen die TSG Dittershausen einen höheren Sieg.

Landesliga Herren:

HSG Werra WHO 09 - MSG Körle/Guxhagen 26:30 (14:12).

Ohne den gesperrten Routinier Christian Schade mussten andere für die MSG in die Bresche springen und das taten sie: Thore Schröder (7 Tore) und Mittelmann Janik Lanatowitz (9) überragten im Rückraum und waren mit ihren Treffern zwei Sieggaranten. In der Abwehr zeichneten sich die A-Jugendlichen Tom Küllmer und Max Bieber aus, die den Mittelblock stellten und zusammen mit Routinier Stephan Wicke im Tor ein sicherer Rückhalt waren.

Außerdem überzeugte der aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Moritz Taube mit vier Toren vom Kreis. Zu Beginn tat sich das Team von Trainer Udo Horn noch etwas schwer, blieb jedoch stets in Schlagdistanz. „Dann haben wir uns einfach cleverer angestellt. Werras Abwehr war oft einen Schritt zu spät, das haben wir gnadenlos ausgenutzt“, lobte der Coach seine Schützlinge. Tore MSG: Lanatowitz 9/4, Schröder 7, Taube 4, Imke 3, Bieber 3, Küllmer 2, Ploch 2.

Landesliga Damen:

TSV Wollrode - TSG Dittershausen 23:20 (11:6). Schon nach 50 Minuten schien das Spiel entschieden. Die Blau-Weißen zeigten eine absolut dominante Leistung und führten mit 21:12. Vor allem Rückraumspielerin Svenja Lachnit zeigte sich mit sieben Toren treffsicher. Doch in den letzten zehn Minuten stellten Fabienne Huy und Co. plötzlich das Handballspielen ein und Dittershausen kam mit einem 8:2-Lauf noch einmal auf drei Tore heran. „Gewonnen ist gewonnen, aber man hat beiden Teams die lange Pause deutlich angemerkt. Das Niveau war nicht so gut wie noch vor der Pause“, sagte Wollrodes Trainerin Margret Schmidt. Tore TSV: Lachnit 7, Huy 4, Friedrich 4, Ködel 3, Ludwig 2, Bartalos 1, Klotzsche 1, Vaupel 1.

FSG Körle/Guxhagen - TuSpo Waldau 24:26 (15:15).Fünf Minuten vor Schluss lag die FSG nur mit einem Tor zurück, doch es wollte kein Treffer mehr gelingen. So feierten schließlich die Gäste ihren ersten Saisonsieg. Von Beginn an liefen die Guxhagenerinnen einem Rückstand hinterher und nahmen sich viele unvorbereitete Abschlüsse.

FSG-Coach Oliver Fritzschner akzeptierte die Niederlage, zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft allerdings nicht einverstanden: „Wir haben insgesamt gerade einmal vier Torschützinnen, das kann nicht der Weg sein“, haderte der Trainer und kritisierte auch die Abwehrleistung: „Wir waren immer einen Schritt zu langsam.“ Zwar zeigte Selina Schneider mit 13 Toren eine überragende Leistung, doch am Ende fehlten auch ihr die Kräfte. Tore FSG: Schneider 13/4, Kördel 4, Schade 6, Opretzka 1. (mm)