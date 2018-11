Minu Hahn geht auch mit 46 Jahren noch auf Torejagd für Heiligenrode

Die 46-jährige Minu Hahn geht als Krankenkassenangestellte trotz fortgeschrittenen Handballer-Alters immer noch für den Landesligisten TSV Heiligenrode auf Torejagd.

So wie am vergangenen Wochenende, als die Rechtsaußen fünf Tore zum ersten Saisonsieg beisteuerte. Die positive Stimmung soll nun auch in das Heimspiel am Sonntag gegen den Tuspo Waldau mitgenommen werden. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Das Handball-Einmaleins erlernte Hahn in der Jugend der TSG Wilhelmshöhe. Über mehrere Stationen, die sie allesamt nicht missen will, landete sie 2008 in Heiligenrode. Mit einigen Spielerinnen wechselte sie damals zum TSV und hielt bis auf zwei Jahre Abstinenz dem Verein die Treue. „Die Mädels sind mir ans Herz gewachsen, der Verein und vor allem die treuen Fans geben mir Kraft, sodass ich bisher noch nicht endgültig aufhören konnte“, so die 162 cm große Frau. Dass das Niveau für die Landesliga noch vorhanden ist, überrascht Hahn etwas. Doch neben dem Mannschaftstraining hält sie sich mit individuellen Kraftübungen fit. Dies ist auch dringend nötig, denn mit drei Kreuzbandrissen brauchen ihre Knie Stabilität. Zwar fehlt Hahn etwas die Spritzigkeit, doch ihr großer Erfahrungsschatz kompensiert dies und macht sie wichtig für ihr Team. So sieht es auch ihr Trainer Daniel Schmidt, der seinen Schützling mit Lob überschüttet: „Minu ist eine vorbildliche Sportlerin, die immer alles für das Team gibt. Auf sie kann ich mich zu 100 Prozent verlassen.“

Aber auch abseits des Spielfeldes ist die Mutter stark eingespannt. Neben der Arbeit und dem Haushalt müssen die Kinder zum Training gefahren werden. Beide Kinder spielen ebenfalls – wie könnte es auch anders sein – Handball. Die anstehenden Fahrdienste teilt sie sich bestmöglich mit ihrem Mann auf. Klappt dies einmal nicht, verzichtet sie auf ihr eigenes Training: „Die Kinder gehen vor, da stecke ich gerne zurück.“ Geht es nach Hahn, kann die Doppelbelastung noch etwas anhalten. „Wenn mein Körper es zulässt, schließe ich weitere Jahre als Aktive nicht aus.“ Nur in der Landesliga möchte sie nicht mehr spielen. „Die Zeiten sind vorbei, das mache ich nicht nochmal. Das Niveau ist mir zu hoch.“ So wird das morgige Derby eines der Letzten sein – zumindest in der Landesliga.

Von Fynn Welch