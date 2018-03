Meisterschaft bleibt spannend

Hoof. Es war das Spiel der vertanen Chancen. So zumindest bezeichnete Chris Ludwig die 20:21 (8:10)-Niederlage seines Teams gegen Germania Fritzlar II. „Wir haben die Partie im Angriff verloren“, fasste der Trainer des Frauenhandball-Landesligisten HSG Hoof/Sand/Wolfhagen die erste Heimspielniederlage des Tabellenführers knapp zusammen. Die Meisterschaft bleibt somit weiter spannend, der Vorsprung der Vereinigten auf den Verfolger schrumpfte auf zwei Zähler zusammen.

Von der ersten Spielminute an erwiesen sich die Gäste als der erwartet schwere Gegner. Bis zum 7:7 in der 25. Minute sahen die Zuschauer in der Schauenburghalle in Hoof eine ausgeglichene Partie, in der sich keine Mannschaft deutlich absetzen konnte. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Fritzlar einige technische Fehler der HSG und ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel. Als Hanna von Dalwig zwölf Minuten nach Wiederanpfiff zunächst für den viel umjubelten 14:14-Ausgleich und gleich darauf zur 15:14-Führung traf, sah es nach einer Wende im Spiel aus. Denn Aileen Sule erhöhte gleich darauf auf 16:14.

„Wir sind nicht gewohnt zu verlieren, deshalb tut die Pleite jetzt richtig weh.“

Wer nun an einen erneuten Erfolg des Tabellenführers glaubte, sah sich indes getäuscht.

Genau in dieser Phase agierten die Vereinigten hektisch und schlossen die Angriffe teilweise überhastet ab. Statt die Führung auszubauen, mussten sie in der 50. Minute das 16:16 hinnehmen, bevor sie schlussendlich auch das zweite Spiel gegen Fritzlar verloren geben mussten. „Wir hätten uns gern für die Hinspielniederlage revanchiert, leider hat das nicht geklappt“, ärgerte sich denn auch Spielführerin Lea Willer über die vermeidbare Niederlage. „Wir sind nicht gewohnt zu verlieren, deshalb tut die Pleite jetzt richtig weh. Allerdings haben wir unseren Teil dazu beigetragen, weil wir zu viele klare Chancen ausgelassen haben. Zudem hatten sich die Gäste gut auf unsere Spielweise eingestellt.“

Das bestätigte auch Fritzlars Coach Torben Hause: „Wir haben uns intensiv auf das Spiel gegen den Tabellenersten vorbereitet. Meine Mannschaft hat trotz Verletzungspech und einem reduzierten Kader enormen Kampfgeist und Siegeswillen an den Tag gelegt. Das erfüllt mich mit Stolz.“

HSG Hoof/Sand/Wolfhagen: Rodziewicz, Weinrich (Tor), Ludwig, Ritter, Lubach, Haupt 1, van Dalwig 6, Schmalz 1, Willer 3, Frankfurth, Sule 7, Neurath 2/1.

Tore Fritzlar II: Fischer 7, Frank 1, Höhne 1, Oschmann 2, Albus 5, Werner 3, Bücker 2.

Von Martina Sommerlade