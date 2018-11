Starker Aufsteiger kommt

Frauenhandball: Wesertal empfängt am Samstag den TV Hersfeld

+ Gegner niederkämpfen: Tessa Herbold trifft am Sonntag mit Wesertal auf Hersfeld. Dabei müssen die Gastgeberinnen ähnlich stark spielen, wie zuletzt in der zweiten Halbzeit gegen Körle. Foto: Löschner

Oedelsheim. „Das wird kein Selbstläufer“, sagt Jürgen Herbold. Der Trainer der Landesliga-Handballerinnen der HSG Wesertal meint damit das anstehende Heimspiel gegen den TV Hersfeld am Sonntag, 17 Uhr in der Halle in Oedelsheim.