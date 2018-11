Wesertal empfängt Spitzenreiter

Oberweser. Vor zwei Wochen spielte der Spitzenreiter der Frauenhandball-Landesliga in Oedelsheim. Er hieß Wesertal und gewann. An diesem Sonntag (17 Uhr) spielt wieder der Spitzenreiter in Oedelsheim. Er heißt Großenlüder/Hainzell – und Wesertal hofft, dasss der Tabellenführer diesmal verliert.

Dabei wollen es die Wesertaler Frauen besser machen, als die Männer, die vor einer Woche gegen die HSG Großenlüder/Hainzell deutlich verloren 18:28 musste sich die heimische HSG geschlagen geben.

Bei den Frauen dürften die Chancen besser stehen. So gelang in der Vorsaison ein knapper 25:24-Heimsieg. HSG-Trainer Jürgen Herbold schätzt die Osthessinnen in dieser Saison noch stärker ein: „Großenlüder/Hainzell ist meiner Meinung nach noch stärker als Hoof/Sand/Wolfhagen. Das hat ihr 27:20-Sieg in Hoof unterstrichen. Die spielen zwar nicht ganz so schnell, sind dafür aber aus dem Rückraum und über den Kreis noch gefährlicher.“

Beim Rivalen aus dem Nachbarkreis Wolfhagen verlor seine Mannschaft in der Vorwoche die Tabellenführung nach einer 20:24-Niederlage. Von dieser Niederlage profitierten die Osthessinnen, die nach dem 29:21-Heimsieg über Dittershausen den Platz an der Sonne übernommen haben.

Wie Wesertal kann Großenlüder/Hainzell auf eine seit Jahren eingespielte Mannschaft zurückgreifen, die im Sommer durch drei Spielerinnen von Alsfeld ergänzt wurde. Diese auf allen Positionen gefährliche Mannschaft hat unter anderem mit Miriam Schmitt in Rückraum und mit Kreisläuferin Eugenia Wertmüller für diese Liga überdurchschnittliche Spielerinnen in ihren Reihen. Um gegen diese Mannschaft erneut erfolgreich zu sein, erwartet Herbold eine Topleistung seiner Sieben: „In der Abwehr stehen wir gut, aber vorne vergeben wir zu viele Chancen. Das wurde uns in der Vorwoche zum Verhängnis, als wir durch die vergebenen Chancen Tempogegenstöße kassierten. Da müssen wir noch schneller zurücklaufen.“

Mießen fehlt

Für dieses Spitzenspiel werden voraussichtlich Kreisläuferin Natascha Mießen und Pauline Schilke ausfallen. Dafür könnte Charlotte Schilke einspringen, die zuvor mit der Zweiten spielen wird. (zmw)