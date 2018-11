Wesertal verliert das Spitzenspiel

Oedelsheim. Die HSG Wesertal hat auch das zweite Spitzenspiel der Frauenhandball-Landesliga verloren. Eine Woche nach der Niederlage beim Zweiten Hoof/Sand/Wolfhagen ging das Spiel gegen den Spitzenreiter HSG Großenlüder/Hainzell mit 28:33 (14:16) verloren. Es war zugleich die erste Heimniederlage der Wesertalerinnen, die auf Rang sechs zurückfielen.

Nach dem Spiel machte Wesertals Trainer Jürgen Herbold die nicht so gute Chancenverwertung bei seiner Mannschaft für die Niederlage aus: „Der Sieg der Gäste geht in Ordnung. Das Spiel hätte aber enger sein müssen.“

So dauerte es bis zur fünften Minute, ehe Tessa Herbold den ersten Treffer der Gastgeberinnen markierte, dem Joana Leibecke den 2:2-Ausgleich folgen ließ. Bis zur Halbzeitpause legten die Gäste mit ihrem schnellen Spiel zweimal drei Tore vor, doch Wesertal konnte immer wieder verkürzen. Dabei konnte Laura Aßhauer bei ihren Einwechselungen mit zwei gehaltenen Strafwürfen glänzen. Die Verteilung der Strafwürfe im Verhältnis von vier zu 13 war dabei etwas einseitig, was auch Herbold kritisierte: „Das hat schon einiges ausgemacht. Bei einer ausgewogeneren Verteilung wäre es knapper geworden.“

Auch nach der Pause war es zunächst ein ähnliches Bild. Die Osthessinnen legten zwei oder drei Tore vor, aber die Gastgeberinnen konnten verkürzen. Zwischen der 39. und 46. Minute zog der Spitzenreiter von 20:18 fast schon vorentscheidend auf 25:18 davon. Nach einer Auszeit probierte Jürgen Herbold die Variante mit einer siebten Feldspielerin, die aber auch nichts einbrachte, weil die Gastgeberinnen vorne ihre Chancen verwarfen und dann Tempogegenstoßtore fingen. So zogen die Gäste bis auf neun Tore wegziehen.

In den letzten zehn Minuten kämpften sich die Wesertalerinnen noch einmal zurück. Nach dem 24:28 durch eine couragierte Einzelaktion der jungen Charlotte Schilke war die Hoffnung wieder da, ehe der Spitzenreiter von einem verworfenen Siebenmeter profitierte und wieder auf 30:24 erhöhte. So gelang am Ende nur noch eine leichte Resultatsverbesserung.

Wesertal: Henze, Aßhauer - I. Riedel, Kaczor, Cha. Schilke (2), Keßeler (2), Przyludzki (10/2), Leibecke (5), Herbold (6), Erger (1), Martin, Köster, Kranz (2).

Großenlüder/Hainzell: Greulich, K. Hölzinger - Schmitt (3/2), Weitzel (6), Hahn (2), Lehmann (2), Klitsch (5), Kums (1), Bonn, Wertmüller (2), Reith (2), L. Hölzinger (10/8), Gering, Elsing.

Zuschauer: 180. Schiedsrichter: Wagener/Fingerhut.

Spielverlauf: 0:2 (3.), 2:2 (7.), 2:5 (10.), 4:7 (14.), 7:7 (18.), 7:10 (23.), 14:15 (30.), 16:17 (32.), 18:20 (39.), 18:25 (46.), 24:28 (54.), 24:30 (56.), 28:33 (60.).

Von Michael Wepler