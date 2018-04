Wird Wesertal zum Meistermacher?

Landesliga: HSG-Frauen wollen Punkt für ihren Trainer - Bei Sieg wird Gegner nicht Meister

Hoof. Der letzte Spieltag in der Landesliga verspricht jede Menge Brisanz: Die Handballerinnen des Tabellenführers HSG Hoof/Sand/Wolfhagen empfangen mit der HSG Wesertal ein Team, das den Vereinigten im Hinspiel einen Punkt abgerungen hat. Am Samstag um 18 Uhr würde den Vereinigten ein Punkt reichen, um sich im Kampf um die Meisterschaft in der Frauenhandball-Landesliga gegen Verfolger SV Germania Fritzlar II durchzusetzen. Hoch motiviert gehen indes auch die Gäste in die Partie. Sie könnten mit einem Punktgewinn dem scheidenden Trainer Heinz Kornrumpf ein besonderes Abschiedsgeschenk bereiten.