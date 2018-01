Wollrode ohne Bianka Bartalos

Landesliga Frauen: Körle ohne Katharina Pape

+ © Kasiewicz Nadine Frank © Kasiewicz

Schwalm-Eder. In der Handball-Landesliga der Frauen will der SV Germania Fritzlar II beim Tabellenletzten GSV Eintracht Baunatal seiner Favoritenrolle gerecht werden und den Anschluss an die Tabellenspitze halten.