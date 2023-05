Abschied von Gensungens Torwart Marc Lauterbach

Von: Gerd Brehm

Teilen

Marc Lauterbach © Verein

Als sich die HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim und die ESG Gensungen/Felsberg kurz vor Weihnachten 26:26 getrennt hatten, begann in beiden Lagern die Vorfreude auf das Rückspiel. In Gensungen - so die damals gar nicht so unrealistische Hoffnung - würden die beiden Spitzenteams den Aufstieg in die 3. Liga unter sich ausmachen. Bekanntlich ist es anders gekommen, die MT Melsungen II enteilt, so dass die beiden letzten Saisonspiele tabellarisch bedeutungslos geworden sind.

Gensungen - Trotzdem ist der Vize-Meister Gensungen/Felsberg laut ESG-Trainer Eidam „hochmotiviert“, wenn er auf senen unmittelbaren Verfolger aus dem Taunus (Sa. 19.30 Uhr, Kreissporthalle) trifft. Ein Sieg im letzten Heimspiel soll im Hinblick auf die anschließend geplanten Feierlichkeiten für gute Laune sorgen. Allerdings wird es im Rahmen einer Trikot-Party (die Zuschauer werden gebeten, in einem Trikot der ESG, des TSV Jahn Gensungen oder des TSV Eintracht Felsberg in die Halle zu kommen) auch wehmütige Momente geben, denn zwei verdiente Akteure werden verabschiedet.

Marc Lauterbach hütete 16 Jahre das ESG-Tor und entwickelte sich zum Publikumsliebling. Der 32-Jährige ist zwar in guter Form, will aber künftig andere Prioritäten setzen und sich intensiver um seine Familie kümmern. Auch der Abschied von dem 26-jährigen Cornelius Feuring wird vielen Fans sehr schwer fallen. Der Linkshänder im rechten Rückraum, der sechs Jahre das ESG-Trikot trug, beendet seine Karriere wegen einer Schulterverletzung. Lauterbach und Feuring werden ebenso wie alle anderen ESG-Akteure zum Einsatz kommen.

Trainer Gilles Lorenz freut sich, dass der Bus, in dem das HSG-Aufgebot am Samstag nach Gensungen chauffiert wird, den Parkplatz vor der Kreissporthalle erst gegen 23 Uhr verlassen muss. Somit haben der Trainer, die Betreuer und die Spieler zwei Stunden Zeit, bei der Trikot-Party mit zu feiern. Entsprechend freundschaftlich soll das Spiel verlaufen.

„Wir wollen natürlich nicht verlieren, aber Spielfreude geht diesmal vor Kampfeswille“, kündigt Lorenz an, der mit dem Saisonverlauf trotz einiger verletzungsbedingter Rückschläge zufrieden ist. Der Wallauer Coach muss auf die Mrowietz-Brüder Timo und Yannick, Lucas Lorenz sowie Kenneth Fuhrig verzichten. Und setzt daher besonders auf Torjäger Marc Teuner, den pfeilschnellen Linksaußen Timo Treber und Rückraum-Ass Eric Schäffter.