Liebling der Gensunger Fans macht Babypause - und lässt Tür für eine Rückkehr offen

Von: Ralf Ohm

Der junge „Lauti“: Schon früh werden die Tempogegenstoßpässe zu seiner Spezialität. © Richard Kasiewicz

Beim Abschied, dem vorerst letzten Spiel des Torhüter der ESG Gensungen/Felsberg, flossen Tränen. Dabei war es gar kein richtiger Abschied, nur eine Zäsur in Form einer Babypause, die sich Marc Lauterbach sich und seiner Familie gönnen will.

Gensungen/Homberg - Es gibt solche und solche Derbys. Jene, die die Erwartungen erfüllen, andere, die eher unspektakulär verlaufen. Das Oberliga-Duell zwischen der MT Melsungen II und der ESG Gensungen/Felsberg in der Rückrunde der letzten Saison passt in keine dieser Kategorien. Denn: Es war an Spannung, Dramatik und Tragik im ausverkauften Hexenkessel der Melsunger Stadtsporthalle nicht zu überbieten. Alle Zuschauer wurden durch ein Wechselbad der Gefühle geschickt, alle waren derart hingerissen, dass sie die Spannung, die der aufreibende Kampf auf der Platte bot, kaum noch aushielten.

Alle? Nein. Julius, knapp anderthalb Jahre alt, focht all‘ das nicht an. Der Knirps spielte mit seiner Oma nur wenige Meter hinter dem von seinem Vater gehüteten ESG-Tor im Sand der Weitsprunggrube. Und als es vorbei und der 28:27-Sieg der Gensunger geschafft war, beobachtete er vom Mittelkreis aus auf dem Arm von Papa neben seiner Mama mit Staunen die Huldigungen der Edertaler Fans an ihre Derbyhelden. „Ein toller Moment“, sagt Marc Lauterbach, einer der ihn „doppelt glücklich“ zurückließ.

Einer aber auch mit Symbolcharakter, dessen nostalgischer Wert für den 32-Jährigen noch gar nicht absehbar ist. Denn er wird nach 15 Jahren im Kasten der heimischen Handball-Hochburg eine „Babypause“ einlegen. Was weniger daran liegt, dass die wenigsten Hallen in Deutschland über einen Sandkasten verfügen, als daran, dass sich die Prioritäten im Leben des Gensunger Schlussmannes verschoben haben. Die Geburt seines Sohnes hat „Lauti“ als „das größte Wunder aller Zeiten“ bezeichnet. Und genau dem will er sich nun intensiver widmen, zusammen mit seiner Frau Nicole, die ihm neben seinen Eltern bisher den Rücken für seine sportliche Leidenschaft frei gehalten hat.

Liebling der Fans

Ein Abschied? Wohl eher einer auf Raten, der die Tür für eine Rückkehr offen lässt. Denn Marc Lauterbach wird seinem Herzensclub weiter verbunden bleiben, ihm als zweiter Torwarttrainer und für Notfälle auch als Torwart (der zweiten Mannschaft) zur Verfügung stehen. Die Anhänger im Edertal dürfen also hoffen. Darauf, dass ihr Liebling doch noch mal zurück kommt. Mit dem sie sich stets gefreut, aber auch gelitten haben.

Ging es Marc Lauterbach auf dem Feld gut, also wehrte er gleich einmal ein paar Bälle ab, ging es der Tribüne gut. „Wohltuend und beflügelnd“ fand der Schlussmann diese Rückendeckung. Häufig der Ausgangspunkt, „um langsam hochzufahren“. Um auch ein paar Unhaltbare zu halten und sich „in einen Rausch“ zu spielen. Und auf diese Art seine Vorderleute mitzureißen.

Allerdings, weiß der gebürtige Homberger, „konnte es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.“ Dann nämlich, wenn er keinen Ball zu fassen bekam und zunehmend ungeduldiger, ja verzweifelt wurde. Darauf reagierten die heimischen Zuschauer aber nicht etwa mit der Forderung nach einer in solchen Fällen durchaus üblichen Auswechslung, sondern mit Aufmunterung gespeist aus der Hoffnung, dass ihr Liebling doch noch die Kurve kriegen würde.

Eine in jeder Hinsicht besondere Beziehung, die Michael Stahl auf die „hohe Identifikation“ seines einstigen Torwartkollegen mit Verein und Umfeld zurückführt. Der Mann, der bis zu seinem Abschied 2015 Ähnliches erlebt hatte, der für Marc Lauterbach, als er 2008 von der Gensunger A-Jugend als 17-Jähriger zum Regionalliga-Team von Dragos Negovan stieß, nach eigenen Aussagen „Förderer, Vorbild und Freund“ in einer Person war.

„Wir haben flott einen guten Draht miteinander bekommen“, erinnert sich das Vorbild. In dem Bewusstsein, „dass da einiges in Marc schlummerte“. Um es zu wecken, musste der Jungspund „lernen zu investieren“. In Vor- und Nachbereitung der Spiele, in die taktische Abstimmung mit den Vorderleuten. Parallel dazu brachte ihm Torwart Detlef Kleinmann die Grundlagen des leistungsbezogenen Torwartspiels bei, nachdem er zuvor „mehr aus dem Bauch heraus“ (Lauterbach) gehalten hatte.

So wurde der gelernte Großhandelskaufmann zu Stahls Nachfolger aufgebaut, übernahm dessen Position als Nummer eins im Gensunger Kasten genauso wie den Rollentausch im Torwartteam. Aus dem Lehrling von einst wurde der, der nun zunehmend seine Kollegen wie etwa zuletzt dem aufstrebenden Lukas Voß an die Hand nahm.

Allerdings, und auch dafür lieben ihn die Fans, „positiv verrückt“ ist Marc Lauterbach immer geblieben. „Ich bin auf dem Feld eine andere Person“, sagt er über sich selbst. Dann nämlich, wenn er auf dem Feld „voll fokussiert“ wie „in einem Tunnel agiert“.

Was nichts daran ändert, dass Marc Lauterbach sich Niederlagen und vermeintliche Fehler stets zu Herzen genommen hat. „Wenn wir samstags verloren haben, war für mich der Sonntag stets gelaufen,“ gesteht der 1,94m große Modellathlet. Eine Sensibilität, die er nach und nach besser in den Griff bekam. Durch viele Gespräche etwa mit seinen Trainern, durch Erfahrungen, die in Lernprozesse mündeten - und durch die Geburt seines Sohnes: „Als ich mich im Winter 2022 zur Babypause entschloss, habe ich danach jedes Spiel einfach nur genossen.“ Etwa das Duell beim Nachbarn aus dem Fuldatal, wo er zum Derbyhelden aufstieg. Was sein Filius erst im Nachhinein so richtig mitbekam.

Der reife „Lauti“: Hier feuert ESG-Tormann Marc Lauterbach seine Deckung an. © Pressebilder Hahn