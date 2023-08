Löwinnen als moralischer Sieger beim Test in Bad Wildungen

Von: Sebastian Schmidt

Im Derby ging’s zur Sache: Kirchhofs Rückraumspielerin Katharina Koltschenko (l.) wird hier von Vipers-Spielerin Melina Hahn, die aus Fritzlar kam, bearbeitet. © Artur Schöneburg

Die einen haben gewonnen, die anderen fühlten sich als Siegerinnen: Das Testspiel zwischen Handball-Erstligist HSG Bad Wildungen und Zweitliga-Rückkehrer SG 09 Kirchhof in der Ense-Halle hatte beim 29:27 (14:13) einiges zu bieten.

Bad Wildungen – „Wir haben den Vipers einen heißen Fight geliefert und das Derby kämpferisch sowie emotional sehr gut angenommen“, lobte SG-Trainer Martin Schwarzwald seine Mannschaft und sah die von ihm erhoffte Reaktion auf die unzureichende Vorstellung bei der 23:30-Niederlage gegen Hannover-Badenstedt drei Tage zuvor.

Ganz anders die Wahrnehmung im Anschluss bei den Gastgeberinnen. „Das war unser schlechtestes Spiel in der Vorbereitung. Hieraus können wir nichts mitnehmen, das war einfach zum Vergessen“, haderte Trainerin Tessa Bremmer. Für die Südwaldeckerinnen doppelt bitter, weil sie schon am 2. September im DHB-Pokal in Warnemünde ihr erstes Pflichtspiel zu bestreiten haben. Kirchhof hat noch eine Woche länger Zeit, ehe es in der 2. Bundesliga am 9. September gegen den VfL Waiblingen losgehen wird.

Letzte Tests in Mainz

Bis dahin werden die Löwinnen lediglich am Wochenende noch testen. Am Freitag (20 Uhr) steht in Mainz die Partie beim künftigen Liga-Rivalen 1. FSV Mainz an, ehe am Samstag ab 14.30 Uhr zwei Tests mit verkürzter Spielzeit gegen die Drittligisten Mainz 05 II und SG Kappelwindeck/Steinbach anstehen. Dann wieder mit Rückraumspielerin Deborah Spatz, die in Bad Wildungen nochmal geschont wurde.

Auch die Vipers mussten kurzfristig auf ein Ass verzichten. Auf Stamm-Torhüterin Manuela Brütsch, die angeschlagen fehlte, so dass Larissa Schutrups über 60 Minuten auf sich allein gestellt war. Kirchhof hingegen hatte mit Dana Centini, Yan Li Stannies und Aleksandra Orowicz erstmals drei Rückhalte an Bord. Centini glänzte mit 19 Paraden in 50 Minuten, Rückkehrerin Orowicz brachte es am Ende auf deren fünf.

Über 1:4 (6.), 6:6 (14.) und 14:13 (30.) 19:19 (41.) war zu keiner Zeit ein Klassenunterschied zu sehen. Lediglich mit Jolina Huhnstock, die auf acht Tore kam, hatten die Gäste etwas Probleme. Die Kreisläuferin war auch ein wesentlicher Faktor zum vorentscheidenden 4:0-Lauf zum 23:19 (46.). Deutlich formverbessert zeigten sich bei Kirchhof speziell Linksaußen Julie Hafner an alter Wirkungsstätte und Lotte Iker. Auch Katharina Koltschenko biss sich angeschlagen durch und zog im Verbund mit Anna-Maria Spielvogel sowie Kreisläuferin Nele Weyh neun Siebenmeter, von den sieben verwandelt worden.

Tore Kirchhof: Boras 1, Weyh 6/5, Hafner 6, Koltschenko 3, Nöchel 1, Spielvogel 7/2, Jaén Loro 1, Iker 2. (von Sebastian Schmidt)