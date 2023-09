Ex-Handballer des GSV Eintracht Baunatal auf Weltreise

Von: Denise Dörries

Ein Jahr Auszeit: Das ist der Plan des Baunataler Handballers Marian Mügge, der mit Freundin Tia Maria Lösch und Hund Meilo (links) im selbstausgebauten Van die Welt bereist. Der Hund auf Mügges Schoß gehört zu einer Reisebekanntschaft. © Privat/NH

Der ehemalige Torwart der Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal Marian Mügge bereist für rund ein Jahr die Welt. Vor dem Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV zeigt er sich optimistisch.

Baunatal – Einen Van mit Bett, Bad und Küche ausstatten und die große, weite Welt entdecken. Genau das ist der Traum vieler Menschen, zu denen auch Marian Mügge und seine Freundin gehören. Der ehemalige Torwart der Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal bereist für rund ein Jahr die Welt und hat daher vorübergehend die Torwarthandschuhe an den Nagel gehängt.

Bereits seit drei Monaten sind Mügge und Tia Maria Lösch unterwegs. Mit im Gepäck: der acht Monate alte Mischlingshund Melio. Ihre Route führte das Dreiergespann erst mal in den Norden: „Wir waren die letzten Wochen in Norwegen und Schweden“, sagt Mügge. Der bisherige Höhepunkt der Reisenden: „Die beeindruckende Landschaft von Norwegen mit den Fjorden und der wunderschönen Natur.“ Im Winter zieht es das Paar weiter in den Süden Richtung Spanien und Portugal, also „immer der Sonne hinterher“, wie Mügge erzählt.

Ein Erlebnis jagt das Andere

Das Reisefieber hat Mügge und Lösch vor knapp zwei Jahren überkommen. Da fing der neunmonatige Ausbau des Vans an. Im Anschluss ging es in den ersten Urlaub im eigenen Gefährt. Das war der ausschlaggebende Punkt, wo beide beschlossen, für einen längeren Zeitraum die Welt mit ihrem Van zu entdecken. „Wir haben dann gedacht, wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es wahrscheinlich nie mehr“, sagt der 24-Jährige. Prompt wurde die Wohnung gekündigt und einige Sachen verkauft: „Wir wollten einen kompletten Cut machen.“

Und bereits jetzt, nach drei Monaten, hat das Paar unvergessliche Erlebnisse gesammelt: „Es ist ein Freiheitsgefühl und wir lernen unheimlich viele neue Leute kennen. Es ist schön, in den Austausch mit Gleichgesinnten zu gehen.“ Von Erlebnissen, Tipps und Tricks erzählen Mügge und Lösch auch auf ihrem Blog. Auf Instagram unter dem Namen vanlife_marti nehmen sie ihre rund 2800 Abonnenten mit auf ihr Abenteuer. Angesetzt ist die Reiseplanung noch etwa bis kommenden April. Dann startet für den Handballer das neue Semester. An der Universität Kassel studiert Mügge auf Lehramt Deutsch und Sport.

Beim ersten Heimspiel dabei

Momentan sind die Nordhessen auf Heimatkurs, besuchen für drei Wochen Familie und Freunde. Auf der Rückfahrt aus dem Norden hat der Handballer in Niedersachsen gehalten und konnte so vergangenen Sonntag seine ehemaligen Teamkollegen beim Saisonauftakt gegen die Sportfreunde Söhre anfeuern. Auch heute (18 Uhr) ist er für seine Jungs da: „Beim ersten Heimspiel bin ich natürlich in der Halle.“

Das Handballspielen fehlt ihm schon ein wenig, wie Mügge sagt. „Ich vermisse, dass ich in meinem Team nicht aushelfen kann.“ Mit einigen Kollegen steht er weiterhin in Kontakt. „Ich habe meinem Verein gesagt, wenn irgendwas sein sollte, können sie mich jederzeit anrufen. Das mit der Anreise bekommen wir dann schon irgendwie geregelt“, sagt Mügge. Sein Spielerpass jedenfalls liegt in Baunatal und wartet auf eine mögliche Rückkehr des Schlussmanns.

Mit Blick auf die Spielzeit sieht der Torwart eine schwierige Aufgabe für seine ehemaligen Teamkollegen: „Es wird eine lange Saison mit vielen neuen Mannschaften.“ Auch der geschrumpfte Kader lässt den 24-Jährigen grübeln: „Ich hoffe, dass wir uns relativ schnell absetzen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Dem ersten Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV blickt er positiv entgegen. „Gerade zuhause sind wir sehr gut und können überraschen. Wir haben nichts zu verlieren.“ (Von Denise Dörries)