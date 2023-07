Melsungen in einer Staffel mit dem Deutschen Meister

Florian Maienschein © Pressebilder Hahn

In vier Gruppen a zehn Mannschaften geht am 9./10. September die A-Jugend-Bundesliga in die neue Saison. Die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen bekommt es dabei in der Staffel Mitte mit dem amtierenden Deutschen Meister Füchse Berlin zu tun.

Melsungen - „Eine ambitionierte Gruppe, das wird kein Spaziergang,“ weiß mJSG-Trainer Florian Maienschein. Und freut sich durchaus auf das „besondere Duell“ mit dem Titelverteidiger. Ansonsten bekommt es sein Team mit alten Bekannte d.h. Gegner aus der letzten Saison zu tun.

Darunter der SC DHfK Leipzig, der bis ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft vordringen konnte, gegen den die Fuldaer aber zum Auftakt einen 29:24-Erfolg feiern konnten. Dazu gesellen sich Teams wie die DJK Rimpar, der TV Nieder-Olm sowie die beiden hessischen Vertreter HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und HSG Rodgau Nieder-Roden, gegen die sich der Bundesliga-Nachwuchs ebenfalls durchsetzen konnte. Zu einem Wiedersehen kommt es auch mit den bayrischen Vertretern HC Erlangen und HSC Coburg, die der mJSG die einzigen Niederlagen in der Vorrunde zuzufügen konnten. Komplettiert wird die Staffel Mitte mit dem 1. VfL Potsdam. Die Brandenburger sicherten sich ihren Startplatz durch den Einzug in das Halbfinale im DHB-Pokal.

Ziel ist die Meisterrunde. Nach einer einfachen Spielrunde - neun Spiele für jedes Team - qualifizieren sich die vier Erstplatzierten der vier Vorrunden-Staffeln für die Meisterrunde, die in zwei Gruppen mit je acht Mannschaften im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen wird. Die ersten vier der beiden Meisterrunden-Gruppen erreichen das Viertelfinale. Im K.o-System wird dann der Deutsche Meister ermittelt.

Die weiteren Staffeln, Nord: HC Bremen, HSV Hamburg, HC Empor Rostock, Mecklenburger Stiere Schwerin, MTV Lübeck, SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, SG Hamburg-Nord, THW Kiel, TSV Burgdorf.

West: ASV Hamm, Bergischer HC, Bonner JSG, HSG Handball Lemgo, JSG LIT, Bayer Dormagen, GWD Minden, TUSEM Essen, Eintracht Hagen, VfL Gummersbach.

Süd: HG Oftersheim/Schwetzingen, HSG Konstanz, JANO Filder, JSG Balingen-Weilstetten, mHSG Friesenheim/Hochdorf, Rhein-Neckar Löwen, BBM Bietigheim, SG Pforzheim-Eutingen, FA Göppingen, TV Bittenfeld. (Von Kornelia Wilhelm)