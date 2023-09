Melsungen/Körle/Guxhagen im Hessenderby gleich hart gefordert

Teilen

In der letzten Saison noch gegen-, nun miteinander: Edin Fitozovic (l.) und Jason Wilfer, die gleich im ersten Spiel der mJSG vor einer hohen Hürde stehen. © Pressebilder Hahn

Endlich! Die Vorbereitungszeit hat ein Ende. „Die Jungs freuen sich riesig, in den Wettkampf zu starten“, sagt Florian Maienschein, Trainer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen, die zum Auftakt in der Staffel Mitte der A-Jugend-Bundesliga im Hessenderby gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen gleich voll gefordert ist (So. 14.15 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen).

Melsungen – Es ist eher ungewöhnlich bereits am ersten Spieltag von einem Duell mit richtungsweisendem Charakter zu sprechen. Dem heimischen Bundesliga-Nachwuchs steht indes ein solches bevor. Eine Einschätzung, die auch der Trainer der Mittelhessen teilt. „Ein Muss-Spiel für die Gastgeber“, betont Sebastian Roth, womit er Druck und Favoritenrolle gleich mal dem Gegner aufbürdet. Denn auf dem Weg in die angestrebte Meisterrunde gilt es für das neuformierte Team um Mannschaftskapitän Lukas Schröder, in der Vorrundenstaffel unter die ersten Vier zu kommen (siehe Hintergrund).

Für den mJSG-Coach ist der Auftakt, den er ohne seine Stammkräfte Lasse Ohl, Tom Wolf und Leon Stehl (alle zweite Mannschaft) bestreiten muss, eine knifflige Aufgabe: „Uns ist bewusst, dass wir nahe an 100 Prozent kommen und dann das Niveau konstant halten müssen.“ Gegen eine Mannschaft, die ebenfalls in Richtung Meisterrunde schielt, ohne dabei „allzu viel Druck auf dem Kessel zu spüren“ (Roth). Und die nach der 19:37-Niederlage aus der Vorsaison die Einheimischen dieses Mal „richtig ärgern“ will.

Bei diesem Vorhaben kann Sebastian Roth, der das Traineramt zusammen mit Jan-Bela Weinem innehat, auf seine beiden Spielmacher Phil Spandau und Leonard Rettemeier bauen, die ihr zweites Jahr in der A-Jugend-Bundesliga bestreiten. Wohlwissend um die Stärke des Maienschein-Teams. „Eine robuste Mannschaft, die ein hohes Tempo gehen kann“. Und laut dem ehemaligen Bundesliga-Spieler „eine gute Dynamik im Eins-gegen-Eins besitzt.“

Gemeint ist beispielsweise der durchsetzungsstarke Edin Fitozovic. Neben Lino Duketis und Marius Knop einer von drei Neuzugängen, der es bereits mit seinem Ex-Verein JSG Dreiburgenstadt Felsberg in der Qualifikation mit den Mittelhessen zu tun bekam - und zweimal verlor. „Ein schweres Spiel. Da wird es auf Kleinigkeiten ankommen“, weiß Fitozovic. Voller Vorfreude, dass es endlich losgeht. Aber auch angespannt. „Ich bin schon aufgeregter als sonst“, gesteht der Rückkehrer vor seinem ersten Einsatz in der Jugend-Bundesliga. (Von Kornelia Wilhelm)