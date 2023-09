Melsungen/Körle/Guxhagen muss sich im Derby mit 22:22 zufrieden geben

Von: Ralf Ohm

Abgehoben: Tim Botte (mJSG) erzielt einen seiner drei Treffer, Torwart Finn Knop (vorn) ist machtlos. © Heinz Hartung

Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Eins davon: Sie sind hart umkämpft. Da machte das 22:22 (12:12) zwischen der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen und der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen zum Auftakt der A-Jugend-Bundesliga keine Ausnahme. Das Besondere: Nach einem Spiel auf des Messers Schneide sorgten die letzten vier Sekunden für ein Wechselbad der Gefühle.

Melsungen – Rivalität macht bisweilen vorsichtig. Darüber hinaus schienen die Derbygegner genau zu wissen, dass es aufgrund des Qualifikationsmodus für die Meisterrunde um mehr als „nur“ ums Prestige ging. Also wurde das Risiko erst mal dosiert, dominierten die Abwehrreihen, war im Positionsangriff Geduld angesagt. Besonders in der mJSG-Offensive, wurde die doch von der offensiven 3:2:1-Deckung der Mittelhessen heftig bearbeitet.

Da waren Lücken rar gesät. Die rechte Seite der mJSG entdeckte sie trotzdem. Tim Botte und Jost Liebergesell erzielten fünf der sechs Treffer zur 6:5-Führung nach 17 Minuten. Die HSG fand zunächst im stark beginnenden Torwart Knop ihren Meister, ehe Spielmacher Spandau immer öfter Kreisläufer Münster suchte - und erreichte. Der ließ sich nicht lumpen. Seine Tore drei und vier sorgten für den 10:10-Ausgleich nach 28 Minuten.

Nach dem Wechsel taute Linksaußen Duketis auf. Drei Treffer in Folge des Neuzugangs bescherten seiner Mannschaft eine 15:14-Führung (34.). Doch was Lino Duketis konnte, konnte Phil Spandau auch. Der HSG-Spielmacher suchte mit seinen explosiven Antritten immer wieder erfolgreich den Abschluss. Zudem brachten die Gastgeber vier Zeitstrafen zunehmend in die Bredouille. Und als Spielmacher Spandau in Überzahl das 17:19 (42.) erzielte, schien sich die Waage zugunsten der Gäste zu neigen. Doch ausgerechnet mit einem Spieler weniger verkürzte Aufbauspieler Liebergesell auf 18:19 (47.), womit sich eine dramatische Schlussphase anbahnte.

Duketis trifft, aber Rettemeier auch

In der der mJSG-Angriff immer härter für seine Erfolgserlebnisse arbeiten musste, aber der eingewechselte Knop-Nachfolger Ben Wolf die Seinen im Spiel hielt. Die dann noch mal alle Kräfte mobilisierten. Und nach dem Ausgleich zum 21:21 durch Edin Fitozovic (58:14), Wolfs Parade gegen Leonard Rettemeier sowie Duketis‘ verwandelten Siebenmeter zum 22:21 vier Sekunden vor Schluss auf der Siegerstraße schienen. „Ich hatte im Kopf, dass wir gewonnen haben“, bekannte der Torschütze.

Seine Teamkameraden ebenso. Auch die von der Bank, die jubelnd aufs Feld liefen. Eine Sekunde zu früh, denn das wurde von den Schiedsrichtern als Wechselfehler geahndet. Und mit einem Siebenmeter bestraft, den Leonard Rettemeier verwandelte.

Während sich HSG-Coach Sebastian Roth in einem „Gefühlschaos“ wähnte, war sein Kollege traurig. „Bitter“ fand Florian Maienschein den unglücklich verpassten Sieg, „zumal wir uns mit einer starken Abwehr noch mal zurück gekämpft haben.“ Das zeugte von Charakterstärke, unabhängig davon, dass es nicht zum erhofften Auftakterfolg reichte.