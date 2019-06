Melsunger Handball-Nachwuchs auf den Spuren von SVH und Huskies

Die B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen spielt um die Deutsche Handball-Meisterschaft. Vorbilder in Nordhessen sind rar. In Seniorenteams haben einst nur die Feldhandballer des SV Harleshausen und die Eishockeycracks der Kassels Huskies es in DM-Finals geschafft. Eine Zeitreise:

Sie greifen tatsächlich nach dem Titel: Die B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen spielt um die Deutsche Handball-Meisterschaft. Falls sich die 16- und 17-jährigen Nordhessen in den beiden Begegnungen mit dem SC DHfK Leipzig (Samstag, 16 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen und 15. Juni, 16 Uhr in Leipzig) durchsetzen, stellt die Region erstmals einen nationalen Champion – zumindest in den hier populären Mannschaftssportarten Fußball, Handball und Eishockey.

Nur zwei nordhessische Teams haben es bislang geschafft, bis zum Schluss bei den Senioren um die nationalen Titel mitzuspielen. 1973 schickte sich die SV Harleshausen an, Deutscher Meister im Feldhandball zu werden, und 1997 griffen die Huskies nach der Krone im Eishockey. Während die Handballer aus dem Kasseler Stadtteil vor 46 Jahren am TV Großwallstadt scheiterten, mussten die Eishockeyspieler ein knappes Vierteljahrhundert später die Klasse der Mannheimer Adler anerkennen. Also begeben wir uns auf eine Zeitreise zurück in 1973 und 1997.

Wetzlar, 15. Juli 1973: Im Finale um den letzten deutschen Titel im Feldhandball zwischen dem SV Harleshausen und dem TV Großwallstadt steht es kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit 9:9, als die Kasseler ihren zehnten Treffer erzielen. Der aber wird vom Schiedsrichter aus nie geklärten Gründen annulliert, es geht in die Verlängerung. Und schließlich unterliegt der SVH 10:13. Die Vizemeisterschaft holten Hans Henne, Wilfried Koch, Jürgen Sattler, Hermann Bork, Klaus Dippel, Hans Koslowski, Vinko Dekaris, Jockel Bock, Richard Behrend, Kurt Himmelmann, Ewald Fendler, Manfred Nagelschmitt, Rainer Gau und Henner Nordheim.

Mannheim, 11. April 1997: Zwei der mindestens drei und höchstens fünf Playoff-Finalspiele haben die Huskies schon verloren, als beim zweiten Gastspiel in Mannheim die Entscheidung zu Gunsten der Adler droht. Die Kasseler geben noch einmal alles, kämpfen bis zur letzten Sekunde, müssen aber eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Zunächst ist die Enttäuschung riesengroß, aber nur wenige Tage später realisieren die meisten Spieler, dass sie etwas Großartiges geleistet haben.

Zum Gewinn der Vizemeisterschaft haben 26 Spieler beigetragen. Die klangvollsten Namen im Team von Trainer Gerhard Brunner trugen Pavel Cagas, Roger Öhman, Greg Johnston, Milan Mokros, Mike Millar, Jukka Seppo, Roger Hansson, Greg Evtushevski, Dave Morrison und Robert Burakovsky. ARCHIVFotoS: LOTHAR KOCH/NH DIETER schachtschneider/NH Nachwuchs: Wilhelmshöhe war Meister, Hermannia und Zwehren im Halbfinale