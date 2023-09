Melsunger Heimdebüt gegen „abgezocktes Drittliga-Team“

Von: Ralf Ohm

Wieder fit: Melsungens Florian Weiß (r.), der gegen Aurich als Regisseur und im Mittelblock gefragt ist. © Pressebilder Hahn

Der Gegner ist nicht von Pappe. „Ein abgezockter Drittligist“, wie Arjan Haenen, Trainer der MT Melsungen II, vor dem Heimeinstand der Bundesliga-Reserve gegen den OHV Aurich (Sa. 17 Uhr Stadtsporthalle) weiß. Doch Bangemachen gilt natürlich nicht. „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, haben wir eine realistische Chance“, sagt Florian Weiß.

Melsungen/Aurich – Der Mittelmann, der im ersten Spiel beim MTV Großenheidorn nach sieben Monaten überraschend früh ein vielversprechendes Comeback feierte. „Er hat unserem Spiel Impulse gegeben“, lobt der MT-Coach seinen Rückkehrer, dem nach seiner Einwechslung (25.) einiges gelang, dem aber auch noch Spielpraxis und Stehvermögen fehlte. Der 25-Jährige selbst sieht seinen aktuellen Leistungsstand nach auskurierter Schulterverletzung „bei 80 Prozent“.

Dass der Ex-Baunataler so schnell in die Rolle des Hoffnungsträgers des Aufsteigers geschlüpft ist, liegt neben seiner spielerischen Klasse spätestens nach dem Ausfall von Max Pregler auch an seiner Drittligaerfahrung, über die im jungen TEam nur noch Jan Waldgenbach verfügt. Außerdem ist er auch ein Kandidat für den Mittelblock, eine von zwei Baustellen bei der 27:30-Auftaktniederlage.

Die andere: eine schwache Abschlussquote. „Wir haben uns viel zu viele Fehlwürfe geleistet, was letztlich nicht zu kompensieren war“, wusste Arjan Haenen, was am Steinhuder Meer warum passiert war. Gegen die Nordlichter hofft er, „dass wir schnell ins Umschaltspiel finden und dann das Tempo hoch halten können.“

Gegen einen Gegner, der ebenfalls seine erste Enttäuschung erlebt hat. Bei der 24:28-Heimniederlage gegen den TuS Spenge nämlich nach einer 23:21-Führung (50.) gefolgt von einem 6:0-Lauf der Gäste. „Wir wollten zu schnell zu viel und haben dabei viel zu viele technische Fehler gemacht“, analysierte OHV-Trainer Pedro Alvarez.

Ein Beleg für den Portugiesen, „dass wir noch in der Anpassungsphase sind.“ Kein Wunder angesichts eines heftigen personellen Umbruchs (vier Abgänge, sieben Zugänge) vor seiner zweiten Saison an der Nordsee. Sein Streben: schneller und spektakulärer spielen, um am Ende unter die ersten Sechs vorzustoßen. Also erstmals seit der Insolvenz 2009, dem Drittligaabstieg 2018 und dem Wiederaufstieg 2019 größere Brötchen backen.

Für das junge Melsunger Team ist das Ziel der Klassenerhalt. Und laut Haenen „jedes Spiel zu genießen“. Das geht natürlich besser ohne Druck. Um den zu vermeiden, wäre ein Sieg im ersten Heimspiel durchaus hilfreich.