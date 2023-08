Mit Naidzinavicius und Kretzschmar: Domstadt-Cup in Fritzlar erneut top besetzt

Teilen

Kommt mit Bensheim: Die 118-fache Nationalspielerin Kim Naidzinavicius. © Marco Wolf/dpa

Der SV Germania Fritzlar bietet wieder Spitzenhandball. Und veranstaltet am Samstag sowie Sonntag jeweils ab 10 Uhr den 11. Domstadt-Cup in der Fritzlarer König-Heinrich-Schule.

Fritzlar – „Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, unseren Zuschauern ein erlesenes Teilnehmerfeld zu präsentieren“, freut sich Fritzlars Abteilungsleiter Steffen Schmude. In zwei Vierergruppen spielen vier Erstligisten, drei Teams aus dem Bundesliga-Unterhaus und ein niederländischer Erstligist um den Turniersieg.

Der Titelverteidiger HSG Bensheim/Auerbach trifft in der Gruppe A auf die HSG Bad Wildungen, 1. FSV Mainz 05 und HV Westfriesland SEW mit der Ex-Kirchhöferin Danique Boonkamp, die im Jahr 2021 zu ihrem Heimatverein zurückkehrte. Und durch die der Kontakt mit dem Ausrichter zustande kam. In der Gruppe B spielen der Buxtehuder SV, Sport-Union Neckarsulm, TuS Lintfort und Turnierneuling Füchse Berlin.

Titelverteidiger ist Bensheim/Auerbach

„Erstmals werden wir als Gastgeber selbst nicht in Erscheinung treten, was einzig und allein an der Qualität des Teilnehmerfeldes liegt“, erklärt Schmude. Dennoch können sich die Zuschauer am Samstag ein Bild vom Leistungsstand des Oberligisten – mit dem neuen Trainer Milan Cermak und Neuzugang Maren Kleinhenz – im Rahmen eines Einladungsspiels (19 Uhr) gegen das Juniorteam des Westfriesland SEW machen. Nicht mit dabei im Team um die starken Torhüterinnen Paula Küllmer und Lea Gürbig ist allerdings Torjägerin Chantal Reimbold (Reha nach Knieverletzung).

Zu den Turnierdauerbrennern gehören der Nachbar Bad Wildungen, Lintfort und Titelverteidiger Bensheim/Auerbach. Dem Team von Heike Ahlgrimm ist vor der Saison ein echter Transfercoup gelungen. Nach zwölf Jahren kehrte die 118-fache Nationalspielerin Kim Naidzinavicius an die Bergstraße zurück. Bereits ihre zweite Saison bei den Flames spielt die „Beachhandballerin des Jahres“ und Beachhandball-Welt- sowie Europameisterin Lucie-Marie Kretzschmar, Tochter von Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar. Dazu gesellen sich Nationalspielerin Amelie Berger und die Ex- Wildungerinnen Sarah van Gulik und Helen van Beurden sowie Dionne Visser, die bis 2019 in Kirchhof spielte.

Füchse Berlin erstmals dabei

Ihr Debüt beim Turnier feiern die Füchse Berlin und bekommen es im Auftaktspiel mit dem Buxtehuder SV, DHB-Pokalsieger 2015 und 2017, zu tun. Das Team der Ex-Nationalspielerinnen Susann Müller und ihrer Co-Trainerin sowie Ehefrau Nina Müller reist mit der Ex-Kirchhöferin Angela Cappellaro an. Auch beim 1. FSV Mainz 05 sind mit Christin Kühlborn und Hannah Kamp zwei ehemalige Kirchhofspielerinnen zu Gast. (von Kornelia Wilhelm)