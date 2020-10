mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen mit Rietze zum Spitzenspiel nach Gummersbach

A-Jugend-Bundesliga

Kehrt ins mJSG-Team zurück: Spielmacher Jona Rietze, dessen Ideen in Gummersbach gefragt sind.

Corona ist überall. Auch in Gummersbach. Dort ist am Dienstag ein Mitglied des Umfeldes der Bundesliga- und der zweiten Mannschaft positiv getestet worden. Also steht das für Samstag vorgesehene Spitzenspiel der A-Jugend-Bundesliga, Staffel West (15 Uhr Schwalbe Arena) der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen bei dem Nachwuchs der Oberbergischen auf der Kippe.