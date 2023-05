MT II fehlt noch ein Sieg fehlt zum Glück

Von: Ralf Ohm

Nicht zu halten: Melsungens Rückraumrechter Jan Waldgenbach, der mit acht Treffern überragte. © Pressebilder Hahn

Nach dem 39:33-Heimsieg gegen den TuSpo Obernburg fehlt Oberliga-Tabellenführer MT Melsungen II noch ein Sieg zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die 3. Liga.

Melsungen - Es war spannend. Richtig spannend. Nicht auf der Platte. Da strebte Oberliga-Tabellenführer MT Melsungen II einem klaren Sieg gegen den TuSpo Obernburg entgegen. Nein, am Spielfeldrand der Stadtsporthalle wurde mit gefiebert, die neuesten Zwischenstände des Lokalrivalen Gensungen/Felsberg bei dessen Partie beim TuS Griesheim fast „live“ weiter gegeben. Irgendwie konnte sich niemand eine Niederlage des Verfolgers beim Schlusslicht vorstellen - und wollte es auch nicht. Schließlich war die Meisterfeier für das kommende Spiel in Hüttenberg geplant. Noch in der 52. Minute beim 26:25 für Griesheim, hätten die Melsunger - schweren Herzens - umplanen müssen, dann bekam der Nachbar noch die Kurve. Und die Bundesliga-Reserve selbst hielt sich beim 39:33 (24:14)-Erfolg schadlos und kann nun am kommenden Samstag mit einem weiteren Sieg Meister werden.

„Besser so“, befand der verletzte Spielmacher Florian Weiß. Beim einseitigen Duell mit dem Tabellenfünften brauchte seine Mannschaft zehn Minuten, um den Widerstand der Gäste zu brechen. Bis zum 7:7 konnten sich die Rückraumhalben Tobias Raab und Louis Markert austoben, dann legte die MT-Abwehr die Rückraumhalben an die Kette. Vornehmlich der sich steigernde Mittelblock Ohl/Pregler und der eingewechselte Torwart Büde mit seinen Paraden. Daraus resultierende Ballgewinne wurden gewohnt sicher veredelt. So führten drei Tempogegenstöße hintereinander zu 10:7-Führung (12.).

„Unsere zweite Welle war richtig stark“, freute sich Jan Waldgenbach, der mit seinen fulminanten Schlagwürfen für weitere offensive Akzente sorgte. Spätestens als der Linkshänder auf 15:9 (20.) erhöhte, hatten der Ex-Wetzlarer und seine Mannschaft alles im Griff. Nicht aber genug. Ein 5:0-Lauf bescherte den Gastgebern, die phasenweise alle Register - ein unwiderstehliches Umschaltspiel, klassisches Abräumen auf Außen im Positionsangriff, knackige Würfe aus der zweiten Reihe - zogen, einen 24:14-Halbzeitvorsprung.

Danach wurde auch noch gezaubert (beim Kempa-Tor von Ben Beekmann zum 28:16), getrickst (als Merlin Kothe unmittelbar nach seiner Einwechslung ziemlich frech ein Stürmerfoul von Martin Bieger provozierte) und, mit zunehmender Spieldauer und längst gefallener Entscheidung, in Abwehr und Angriff geschludert. Am Ende durften alle ran, was dem Spielfluss nicht unbedingt förderlich war. Arjan Haenen indes egal.

„Hauptsache gewonnen“ hakte der MT-Coach den trotz alledem souveränen Sieg ab. Und beschäftigte sich gedanklich schon mit der 3:2:1-Deckung der Hüttenberger. Die Meisterfeier überlässt er anderen.