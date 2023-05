MT II kann mit Sieg in Hüttenberg Meister werden

Von: Ralf Ohm

Teilen

Derzeit in Topform: Melsungens Linksaußen Ben Beekmann, der mit seiner Mannschaft in Hüttenberg alles klar machen will. © Pressebilder Hahn

22 von 25 Spielen haben sie bisher gewonnen, die Oberliga-Handballer der MT Melsungen. Nun soll beim TV Hüttenberg II (Sa. 19.30 Uhr Sporthalle Hüttenberg) der 23. Erfolg her. Unbedingt. „Das lassen wir uns nicht mehr nehmen“, bekräftigt Jan Waldgenbach, Rückraumrechter des Tabellenführers, die feste Absicht, drei Spieltage vor Schluss den letzten Schritt Richtung Meisterschaft zu machen.

Melsungen/Hüttenberg - Das Aufgebot ist bestellt. Die Aufstiegsfeier geplant. Zwei volle Fanbusse werden sich aus Melsungen und Umgebung Richtung Mittelhessen aufmachen. Der Ex-Wetzlarer, für den das Duell bei der Zweitliga-Reserve eine Reminiszenz an Derbys vor seinem Wechsel zur MT ist, freut sich drauf: „Das wird uns noch mehr beflügeln.“

Aber wohl auch die Gastgeber zusätzlich motivieren, wie TVH-Trainer Happel mutmaßt. Seine Mannschaft spielt gegen Spitzenteams fast immer groß auf und will nun auch dem Aufstiegsfavoriten in die Suppe spucken. Auch weil der Hüttenberger Coach das dem mittlerweile abgeschlagenen Verfolger Gensungen nach dem 26:26-Remis im Edertal versprochen hat.

Seitdem lief‘s beim Aufsteiger rund (drei Siege und ein Remis). Bis zum letzten Spieltag, dem 23:30 in Petterweil, „als bei uns die Luft raus war“ (Happel). Kein Wunder, hatten die Mittelhessen doch eine Woche zuvor gegen Vellmar (36:23) bereits den Klassenerhalt perfekt gemacht. Fünf Spieltage vor Schluss, was unterstreicht, welch starke Saison die Hüttenberger spielen. Besonders Finn Rüspeler, der in der nächsten Spielzeit beim Drittligisten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen das Tor hüten wird. Und der Rückraumlinke Jannis Wrackmeyer, der mittlerweile bei 138 Saisontreffern angekommen ist.

Große Fanunterstützung

Der größte TVH-Trumpf aber ist eine höchst aggressive 3:2:1-Deckung, die in der Liga gar ein bisschen gefürchtet ist. Also empfiehlt Arjan Haenen seinen Jungs, „das zu tun, was wir in der laufenden Spielzeit fast immer gemacht haben“. Nämlich gut verteidigen und schnell umschalten, um per erster und zweiter Welle dem lästigen gegnerischen Zugriff zu entgehen. Davor, dass der eigene Positionsangriff ran muss, ist dem MT-Coach aber auch nicht bange: „Wir haben gute 1:1-Spieler, die dynamisch auf die Nahtstellen der offensiven Hüttenberger Abwehr gehen können.“

Gemeint ist beispielsweise Jan Waldgenbach, der nach seiner Verletzungspause immer stärker wird und dessen peitschenartige Schlagwürfe nur schwer zu verteidigen sind. Oder auch Linksaußen Ben Beekmann, dessen 12 Treffer aus den letzten beiden Spielen nur ein Fehlversuch gegenüber steht.

Die Mannschaft selbst hat seit der Derbyniederlage nur noch gewonnen. Fünf Mal und immer ziemlich souverän. Einmal mehr und sie ist am ersehnten Ziel.